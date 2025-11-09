الأمم المتحدة: ندعم العملية الانتخابية في العراق ونشيد بحسن تنظيمها

أكدت الأمم المتحدة، دعمها للعملية الانتخابية في العراق، مشيدة بحسن تنظيمها وإجراءاتها بشأن الانتخابات النيابية.

وقال نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية، كلاوديو كوردوني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع): "إننا نواصل متابعة سير عملية التصويت في يوم الاقتراع الخاص ضمن الانتخابات العراقية، أن حضوري في أحد مراكز الاقتراع الخاص يهدف إلى التأكيد على أهمية الدور الذي توليه الأمم المتحدة لضمان نزاهة وشفافية وسلاسة العملية الانتخابية، وهذا ما لمسناه على أرض الواقع".

وأوضح أن الأمم المتحدة مستمرة في دعم العملية الانتخابية في العراق حتى اكتمال مهمة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بنهاية العام، قائلا :"نترقب النتائج ونتمنى للعراق وشعبه كل التوفيق والنجاح".

كانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، قد أعلنت أمس السبت، أن أكثر من مليون و300 ألف ناخب من العسكريين والنازحين العراقيين سيشاركون بالتصويت الخاص في الانتخابات النيابية اليوم.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، إن التصويت الخاص للعسكريين بدأ اليوم عند الساعة السابعة صباحاً، ويستمر حتى الساعة السادسة مساءً بمشاركة 1.313.890 ناخباً عسكرياً، لافتة إلى أن عدد مراكز الاقتراع المخصصة للعسكريين بلغت 809 مراكز اقتراع، فيما بلغ عدد محطات الاقتراع 4501 محطة.

وأضافت أن التصويت الخاص للنازحين الذي بدأ في نفس اليوم عند الساعة السابعة صباحاً، يستمر حتى الساعة السادسة مساءً بمشاركة 26538 ناخباً نازحاً و27 مركز اقتراع و97 محطة اقتراع.