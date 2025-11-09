الزملوط يتابع برنامج تنمية مهارات القراءة والكتابة واللغة العربية لتلاميذ المرحلة الإبتدائية

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، وفد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ومنسقي البرنامج الوطني لتنمية مهارات اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم، بحضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، والدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وبحث المحافظ خلال اللقاء خطة عمل المرحلة الثانية من برنامج تنمية مهارات القراءة والكتابة واللغة العربية لدى طلاب المرحلة الإبتدائية والذي يتم تنفيذه في ٦٩ مدرسة على مستوى المحافظة ويستهدف ١٤ ألف ١١٤ تلميذًا وتلميذة؛ لإجراء اختبار قبلي لمستويات اللغة لدى التلاميذ.

و وجه المحافظ بتنفيذ برنامج موازي على مستوى ٧٥ مدرسة ابتدائية أخرى للانتهاء من تطبيق البرنامج بجميع مدارس المرحلة الإبتدائية بالتوازي، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لإنجاح البرنامج.