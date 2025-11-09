قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد عز: كامل الوزير أهم وزير صناعة في مصر منذ 40 عامًا
مستقبل وطن: المشاركة في انتخابات النواب تأكيد لدور العمال كقوة دافعة لعجلة التنمية
أمواج تسونامي خفيفة تصل شمال شرق اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجة
أحمد موسى يشيد بأداء الأهلي في السوبر ويصف هدف بن شرقي بالتاريخي
مبيعات كيما تتخطي المليار جنيه خلال 3 أشهر
أحمد موسى يكشف عن احتياطي مصر من الثوريوم: المعادن النادرة يتم التعامل معها بالجرام وليس بالطن
هل الطلاق بالفرانكو يقع؟.. عالم أزهري يوضح حكم الشرع
تبدأ من 52 ألف ريال.. مواصفات وأسعار هيونداي جراند i10 في السوق السعودي
أحمد موسى: توقعت فوز الأهلي بهدفين في السوبر.. وزيزو وبن شرقي أثبتا قيمتهما
أحمد موسى: الأهلي عاد بروح جديدة في السوبر.. وطاهر وعطية قدما لقطة المباراة
تشكيل برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني
مقتل لبناني في غارة إسرائيلية على جنوب البلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الناقدة مرفت عمر في تحكيم ZIFFA بالسنغال

مرفت عمر
مرفت عمر
أحمد إبراهيم

تشارك الكاتبة الصحفية والناقدة مرفت عمر في عضوية لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للدورة الأولى من مهرجان Ziffa للأفلام الروائية والرسوم المتحركة، وهو مهرجان دولي سينمائي وكرنفال للرسوم المتحركة يُقام لأول مرة في منطقة كازامانس بمدينة زيغينشور في السنغال، في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025. يهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على السينما الأفريقية والعالمية، من خلال عرض نحو أربعين فيلماً في مسابقات وعروض خارج المنافسة، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات ثقافية وفنية متنوعة.

تأتي مشاركة مرفت عمر في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان مع نخبة من الخبراء والنقاد السينمائيين من دول مختلفة،وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية هم:
سادو ألسني باري: ناقد سينمائي من بوركينا فاسو، عضو في الاتحاد الأفريقي لنقاد السينما ويقوم بتدريس النفد.
فيليبا كاردوسو: مخرجة ومصورة سينمائية من بلجيكا، درست الرقص قبل أن تتجه للسينما.
جان فرانسوا ميتز: مدير تصوير ومخرج فرنسي مقيم في بلجيكا، له خبرة في الأفلام القصيرة والوثائقية.
مرفت عمر: إلى جانب إنتماءها الأول لمؤسسة أخبار اليوم فهي ناقدة فنية وصدر لها ثلاث كتب في مجال السينما هي عين على السينما والثائر علي بدرخان واستفتاء أفضل ١٠٠ فيلم سياسي مصري، كما شغلت منصب المدير الفني لمهرجان الإسكندرية لسينما البحر المتوسط ثم نائبا لرئيسه ومستشارا فنيا حتى عام ٢٠٢٣.
الدكتور غورا سيك: باحث وأستاذ جامعي ورئيس قسم الفنون والثقافة في جامعة جستون برغر في السنغال، مخرج ومنتج.
فاتو كاند سينغور: مصورة سينمائية وفنانة بصرية من السنغال، ومؤسسة Waru Studio وWaru Production.

وعن فعاليات الدورة الأولى للمهرجان تشارك مجموعة متنوعة من الأفلام ضمن مسابقات مختلفة منها:مسابقة الأفلام القصيرة الأفريقية وتضم فيلم "أمينة" من مصر، وفيلم "جيج أمول بانكساس" من السنغال.
ومسابقة الأفلام القصيرة العالمية منها فيلم "مريم" من بنغلاديش، وفيلم "ساميا" من بلجيكا.
مسابقة الأفلام الطويلة العالمية منها فيلم "الليل يطول" من بلجيكا، وفيلم "دينساورس" من المغرب وفرنسا.
ومسابقة الأفلام الطويلة الأفريقية منها أفلام "ديمبا" من السنغال، وفيلم "بوبو" من كينيا.
إلى جانب الورش التدريبية، إذ أنه قبل انطلاق المهرجان تم تنظيم 12 يوماً من الورش المكثفة الخاصة بالمحترفين والشباب من مناطق مختلفة من السنغال، تشمل:ورشة إخراج بإشراف فيليبا كاردوسو وجان فرانسوا ميتز، ورشة تحريك Stop Motion مع باتريك تالييرسيو، ورشة تمثيل مع عمر ديولو.
وفي الفعاليات الأخرى يقام معرض فوتوغرافي "نظرات على مدينة زيغينشور" من 12 إلى 15 نوفمبر، يضم أعمال سبعة مصورين أفارقة تحت إشراف المصور بوبكار تور ماندموري، لقاء "نساء في الأضواء" بقيادة نديا ماري ديديهو مع حضور ضيفة الشرف الممثلة أميلي مباي ومُصممة الأزياء أومو سيه.
تقام فعاليات المهرجان في عدة أماكن منها: الاتحاد الفرنسي، المركز الثقافي الإقليمي بزيغينشور، وجامعة UFR Santé

مرفت عمر للدورة الأولى من مهرجان Ziffa للأفلام الروائية والرسوم المتحركة مهرجان دولي سينمائي وكرنفال للرسوم المتحركة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

صورة أرشيفية

9 طائرات تهبط اضطرارياً بمطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

حكم نهائي السوبر المصري

مضروب في وشه وممنوع بدوري روشن.. 9 معلومات عن حكم نهائي السوبر

ارشيفية

بحضور مترجم ومندوب السفارة.. إخلاء سبيل 3 سائحين تجردوا من ملابسهم بجوار الهرم الأكبر

بالاسم.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

برقم البطاقة.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري

الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان

مي عمر

مي عمر تدعم آن الرفاعي بعد انفصالها عن كريم محمود عبد العزيز

ترشيحاتنا

شبيه جعفر العمدة

شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان

اداورد وعبير صبري وريهام سعيد

عبير صبري وإدوارد وريهام سعيد فى عزاء والد محمد رمضان

وفاء مكي

حسن الرداد ووفاء مكي .. نجوم الفن فى عزاء والد محمد رمضان

بالصور

شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان

شبيه جعفر العمدة
شبيه جعفر العمدة
شبيه جعفر العمدة

عبير صبري وإدوارد وريهام سعيد فى عزاء والد محمد رمضان

اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد

حسن الرداد ووفاء مكي .. نجوم الفن فى عزاء والد محمد رمضان

وفاء مكي
وفاء مكي
وفاء مكي

ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة".. الشرقية تتسلم شتلاتها لبدء الغرس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

عمرو أديب بالجلابية

عمرو أديب يرد على سمر فودة: أعيش في جلباب أبي وحضارة أجدادي

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد