الناقدة مرفت عمر في تحكيم ZIFFA بالسنغال

تشارك الكاتبة الصحفية والناقدة مرفت عمر في عضوية لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للدورة الأولى من مهرجان Ziffa للأفلام الروائية والرسوم المتحركة، وهو مهرجان دولي سينمائي وكرنفال للرسوم المتحركة يُقام لأول مرة في منطقة كازامانس بمدينة زيغينشور في السنغال، في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025. يهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على السينما الأفريقية والعالمية، من خلال عرض نحو أربعين فيلماً في مسابقات وعروض خارج المنافسة، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات ثقافية وفنية متنوعة.

تأتي مشاركة مرفت عمر في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان مع نخبة من الخبراء والنقاد السينمائيين من دول مختلفة،وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية هم:

سادو ألسني باري: ناقد سينمائي من بوركينا فاسو، عضو في الاتحاد الأفريقي لنقاد السينما ويقوم بتدريس النفد.

فيليبا كاردوسو: مخرجة ومصورة سينمائية من بلجيكا، درست الرقص قبل أن تتجه للسينما.

جان فرانسوا ميتز: مدير تصوير ومخرج فرنسي مقيم في بلجيكا، له خبرة في الأفلام القصيرة والوثائقية.

مرفت عمر: إلى جانب إنتماءها الأول لمؤسسة أخبار اليوم فهي ناقدة فنية وصدر لها ثلاث كتب في مجال السينما هي عين على السينما والثائر علي بدرخان واستفتاء أفضل ١٠٠ فيلم سياسي مصري، كما شغلت منصب المدير الفني لمهرجان الإسكندرية لسينما البحر المتوسط ثم نائبا لرئيسه ومستشارا فنيا حتى عام ٢٠٢٣.

الدكتور غورا سيك: باحث وأستاذ جامعي ورئيس قسم الفنون والثقافة في جامعة جستون برغر في السنغال، مخرج ومنتج.

فاتو كاند سينغور: مصورة سينمائية وفنانة بصرية من السنغال، ومؤسسة Waru Studio وWaru Production.

وعن فعاليات الدورة الأولى للمهرجان تشارك مجموعة متنوعة من الأفلام ضمن مسابقات مختلفة منها:مسابقة الأفلام القصيرة الأفريقية وتضم فيلم "أمينة" من مصر، وفيلم "جيج أمول بانكساس" من السنغال.

ومسابقة الأفلام القصيرة العالمية منها فيلم "مريم" من بنغلاديش، وفيلم "ساميا" من بلجيكا.

مسابقة الأفلام الطويلة العالمية منها فيلم "الليل يطول" من بلجيكا، وفيلم "دينساورس" من المغرب وفرنسا.

ومسابقة الأفلام الطويلة الأفريقية منها أفلام "ديمبا" من السنغال، وفيلم "بوبو" من كينيا.

إلى جانب الورش التدريبية، إذ أنه قبل انطلاق المهرجان تم تنظيم 12 يوماً من الورش المكثفة الخاصة بالمحترفين والشباب من مناطق مختلفة من السنغال، تشمل:ورشة إخراج بإشراف فيليبا كاردوسو وجان فرانسوا ميتز، ورشة تحريك Stop Motion مع باتريك تالييرسيو، ورشة تمثيل مع عمر ديولو.

وفي الفعاليات الأخرى يقام معرض فوتوغرافي "نظرات على مدينة زيغينشور" من 12 إلى 15 نوفمبر، يضم أعمال سبعة مصورين أفارقة تحت إشراف المصور بوبكار تور ماندموري، لقاء "نساء في الأضواء" بقيادة نديا ماري ديديهو مع حضور ضيفة الشرف الممثلة أميلي مباي ومُصممة الأزياء أومو سيه.

تقام فعاليات المهرجان في عدة أماكن منها: الاتحاد الفرنسي، المركز الثقافي الإقليمي بزيغينشور، وجامعة UFR Santé