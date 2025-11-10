هشام الحلبي: العقوبات على الرئيس السوري سيتم مراجعته في ظل التواجد الأمريكي

أكد اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية على أن الولايات المتحدة لا ترغب في استمرار النفوذ الروسي في سوريا، مؤكدًا أن موضوع العقوبات على الرئيس السوري سيتم مراجعته في ظل التواجد الأمريكي الكبير على الأرض، مضيفًا أن أمريكا ستوافق على رفع العقوبات عن الشرع مقابل استمرار وجودها العسكري الدائم في سوريا.

وجود قواعد روسية

وقال اللواء طيار دكتور هشام الحلبي إن زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة الأمريكية كانت متوقعة، مشددًا على أن الوضع الحالي في سوريا يشهد تقسيمًا للأراضي، حيث تسيطر تركيا على جزء، وتسيطر إسرائيل على جزء آخر، بالإضافة إلى وجود قواعد روسية وعدد من الجنود الأمريكيين يصل إلى نحو 1000 جندي.

وأوضح هشام الحلبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أيام نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد كانت سوريا تحت مظلة روسيا، لكن الوضع الحالي تحول لتحت المظلة الأمريكية، مما يعكس تنافسًا بين واشنطن وموسكو على النفوذ في سوريا.

وأعرب هشام الحلبي، عن أسفه للوضع الحالي في البلاد، ومؤكدًا أن ما يحدث في سوريا الآن لا يصب في صالحها بسبب المنافسة الشديدة بين الدول الكبرى على النفوذ فيها.