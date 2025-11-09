الصين ترحب بجهود الاتحاد الأوروبي بشأن قضية شركة "نيكسبيريا"

رحبت الصين بجهود الجانب الأوروبي لحث هولندا على سحب إجراءاتها المتعلقة بشركة "نيكسبيريا" وضمان الإمداد الطبيعي للمنتجات ذات الصلة بالشركة.



جاء ذلك في تعليق من المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية اليوم (الأحد)، عندما طُلب منه الرد على تصريح حديث صادر عن المفوض الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي ماروس سيفكوفيتش، بشأن قضايا متعلقة بشركة "نيكسبيريا"، وهي شركة تابعة في الخارج لشركة "وينغتك" الصينية، وفقا لوكالة أنباء شينخوا الصينية.



وقال "إن السبب الجذري والمسؤولية عن الاضطرابات الحالية في سلسلة إمداد أشباه الموصلات العالمية يقع على عاتق الجانب الهولندي".



وأضاف المتحدث أن الصين تأمل في أن يعزز الجانب الأوروبي من تكثيف جهوده لحث هولندا على سحب إجراءاتها المتعلقة بشركة "نيكسبيريا" ، مشيرا إلى أن الصين، ومن خلال تمسكها بموقف مسؤول تجاه حماية أمن واستقرار سلسلة إمداد أشباه الموصلات العالمية، قد اتخذت إجراءات عملية لمنح إعفاءات لصادرات متوافقة مخصصة للاستخدام المدني.