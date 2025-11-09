النمنم: المدن المصرية الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية لم تكن ضمن أهداف إسرائيل خلال حرب يونيو 1967

أكد الكاتب والمفكر حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن المدن المصرية الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية وأسوان لم تكن ضمن أهداف إسرائيل العسكرية خلال حرب يونيو 1967 أو حرب الاستنزاف التي تلتها.



وأوضح “النمنم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ”بالورقة والقلم"، عبر فضائية “تن”، أن وثائق حرب 67 وشهادات القادة الإسرائيليين وتقارير القوات المسلحة المصرية لا تتضمن أي إشارة لمثل هذه الرواية، موضحًا أنه سمع هذه المقولة لأول مرة مؤخرًا ولا يعرف مصدرها، مؤكدًا أهمية الاعتماد على الوثائق التاريخية الموثقة وليس على الروايات المتداولة شفهيًا.

وتابع وزير الثقافة الأسبق، أن ما تلا ذلك كان مرحلة إعادة التنظيم ومحاولات مصرية لاستعادة سيناء ضمن شروط معينة، دون أن تكون هناك نية معلنة من الجانب الإسرائيلي لتوسيع نطاق العمليات الحربية.