حلمي النمنم: أزمة المنطقة العربية الحقيقية تكمن في ضعف الإيمان بفكرة الدولة الوطنية

قال الكاتب والمفكر حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن أزمة المنطقة العربية الحقيقية تكمن في ضعف الإيمان بفكرة الدولة الوطنية، مشيرًا إلى أن العديد من القوى السياسية والمليشيات تتبنى أيديولوجيات معادية للدولة الحديثة.



وقال "النمنم" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، إن إسرائيل نفسها تقوم على فكرة الدولة العقائدية، بينما لا تزال فكرة الدولة الوطنية غير راسخة في العالم العربي، وهو ما يظهر بوضوح في السودان ولبنان وغزة.

الأوضاع في غزة

وحول الأوضاع في غزة، أشار النمنم إلى أن حركة حماس لا تعتبر نفسها مهزومة، كما أن إسرائيل لم تحقق نصرًا كاملًا، موضحًا أن كلا الطرفين حقق مكاسب مرحلية فقط.



وأضاف أن الجديد في المشهد هو تغيّر الموقف الأمريكي، حيث إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدخل كطرف فاعل في الأزمة ردًا على قرار الكنيست بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، ساعيًا إلى تقديم نفسه كرجل سلام وضامن لأي اتفاق حتى لو كان هشًا.

حفظ الاستقرار الإقليمي

واختتم النمنم حديثه بالتأكيد على أن المؤسسات المصرية ما زالت تقوم بدور محوري في حفظ الاستقرار الإقليمي، مشددًا على أن القاهرة تظل الصوت العاقل والضامن الحقيقي لفكرة الدولة الوطنية في المنطقة، وسط حالة من الاضطراب والانقسام الذي تعاني منه دول عدة.