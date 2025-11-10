قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أجواء احتفالية أمام مدرسة الفاروق عمر مع وصول المرشح محمد أبو العينين لمتابعة الانتخابات
مدبولي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025
مدبولي: باكتمال غرفتي البرلمان يبدأ التعاون الفاعل بين الحكومة والنواب
موعد مباراة مصر وإنجلترا في كأس العالم للناشئين والقناة المجانية الناقلة
إصابة مستشار في تصادم سيارته بميكروباص أثناء توجهه للجنته الانتخابية بأسوان
توافد الناخبين على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بأسوان.. شاهد
جوارديولا يعترف: محمد صلاح كان «كابوسا».. وأوقفته بـ4 لاعبين
مدرسة العقيد عامر عبدالمقصود الابتدائية المشاركة بالدقي.. الشباب يتصدر مشهد الانتخابات البرلمانية
شاهد.. إقبال الناخبين على الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات النواب بمطروح
بعد تألقه في القمة.. أمير هشام يطرح سؤالا مثيرا للجماهير بشأن زيزو
وصول 57 ألف نازح من دارفور إلى الدبة شمال السودان
أسعار الذهب اليوم الاثنين 10-11-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

متطلبات تصدير الغذاء المصري للسوق الكويتي على مائدة ندوة التمثيل التجاري

الجهاز
الجهاز
ولاء عبد الكريم

نظم المكتب التجاري المصري في الكويت برئاسة الوزير المفوض التجاري عصام بريقع، وبالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع أعضاء المجلس للتعريف بمتطلبات التصدير إلى السوق الكويتي.

استهل رئيس المكتب التجاري المصري بالكويت الاجتماع باستعراض مؤشرات أداء صادرات قطاع الصناعات الغذائية المصرية إلى السوق الكويتي، مشيراً إلى أن إجمالي الصادرات بلغ نحو 125 مليون دولار خلال عام 2024 مقارنةً بـ 107 ملايين دولار في عام 2023، بنسبة زيادة بلغت 17%.

وأوضح أن المنتجات الغذائية المصرية تلقى إقبالاً متزايداً من المستهلكين الكويتيين لما تتميز به من جودة مرتفعة وسعر تنافسي، مشيراً إلى أن أبرز البنود التصديرية تشمل:
الخضروات المجمدة، الأجبان، الحلويات والشيكولاتة والسناكس، الأسماك المبردة والمدخنة والمملحة، اللحوم المبردة والمجمدة ومحضراتها، السمن النباتي والحيواني، الصلصات والمربات والمرق، الشاي، المشروبات الغازية، ومنتجات التبغ.

كما أشار رئيس المكتب إلى عدد من الاعتبارات الهامة لضمان انسياب الصادرات المصرية إلى الكويت وسرعة الإفراج عن الشحنات، من أبرزها:
    •    استيفاء كافة الشهادات المطلوبة لتصدير المنتجات الغذائية إلى الكويت.
    •    الالتزام بلائحة الأغذية المستوردة الكويتية الصادرة عام 2023.
    •    التأكد من إصدار جميع الشهادات قبل شحن البضاعة.

وأوضح أنه تم التنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية لتعميم اللائحة الكويتية على جميع الشركات الأعضاء، داعياً المصدرين إلى التواصل المباشر مع المكتب التجاري المصري بالكويت حال وجود أي استفسارات تتعلق بمتطلبات السوق الكويتي.

من جانبهم، استعرض مسؤولو الهيئة القومية لسلامة الغذاء الجهود المبذولة لتيسير انسياب الصادرات المصرية إلى الكويت، مؤكدين أنه اعتباراً من يناير 2025 أصبحت الهيئة هي الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار شهادات الصلاحية للمنتجات الغذائية المصنعة، مشيرين إلى وجود قنوات اتصال فعالة وسريعة بين الهيئة ونظيرتها الكويتية للرد على أي استفسارات تتعلق بالشحنات المصرية المصدرة.

وفي هذا السياق، صرح الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف – وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري – بأن حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت بلغ خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025 نحو 238 مليون دولار، مقابل 202 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة زيادة قدرها 18%.

وأضاف أن الصادرات المصرية إلى الكويت سجلت خلال نفس الفترة نحو 198.7 مليون دولار مقابل 176.2 مليون دولار في العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 13%، مؤكداً أن هذه النتائج الإيجابية تعكس قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتفتح آفاقاً أوسع لتعزيز التعاون في مجالات الصناعات الغذائية والزراعية والدوائية.

واختتم رئيس التمثيل التجاري المصري بالتأكيد على أن التمثيل التجاري يواصل جهوده لفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري وتعزيز تواجده في الأسواق العربية والخليجية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

الصناعات الغذائية الصناعات الغذائية المصرية التجاري المصري صادرات التصدير السوق الكويتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر طبي.. الفنان اسماعيل الليثي حالته حرجة وغير مستقرة لليوم الثالث

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

شوبير

من غير هاردلك.. شوبير يوجه رسالة لعمرو أديب

زيزو

لقطة ليست جيدة.. حمادة عبد اللطيف يهاجم زيزو بعد عدم مصافحة نائب رئيس الزمالك

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

شيكابالا

شيكابالا ينتقد لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر المصري: الفريق معمول غلط

ياسر جلال

والدي حكى لي.. ياسر جلال يوضح حقيقة تصريحاته في مهرجان وهران بالجزائر

شيكابالا

احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

بالصور

أجواء احتفالية أمام مدرسة الفاروق عمر مع وصول المرشح محمد أبو العينين لمتابعة الانتخابات

حضور لافت للمرشح محمد أبو العينين أمام مدرسة الفاروق عمر بالبحر الأعظم وسط تزايد الإقبال في انتخابات مجلس النواب
حضور لافت للمرشح محمد أبو العينين أمام مدرسة الفاروق عمر بالبحر الأعظم وسط تزايد الإقبال في انتخابات مجلس النواب
حضور لافت للمرشح محمد أبو العينين أمام مدرسة الفاروق عمر بالبحر الأعظم وسط تزايد الإقبال في انتخابات مجلس النواب

مشهد إنساني بمدرسة أبو الهول بالجيزة.. شاب يساعد مسنا على الإدلاء بصوته في الانتخابات

مشهد إنساني بالجيزة شاب يساعد مسنا على الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب
مشهد إنساني بالجيزة شاب يساعد مسنا على الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب
مشهد إنساني بالجيزة شاب يساعد مسنا على الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب

انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد الناخبين على مدرسة محمود عمر بالرماية

انتخابات مجلس نواب 2025….توافد الناخبين في مدرسة محمود عمر
انتخابات مجلس نواب 2025….توافد الناخبين في مدرسة محمود عمر
انتخابات مجلس نواب 2025….توافد الناخبين في مدرسة محمود عمر

شباب وسيدات .. إقبال المواطنين على مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود بالجيزة

شباب وسيدات .. اقبال المواطنين على مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود
شباب وسيدات .. اقبال المواطنين على مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود
شباب وسيدات .. اقبال المواطنين على مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود

فيديو

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

رسالة مي عمر لآن الرفاعي

"انتي الضهر اللي بيرجعله مهما حصل".. مي عمر تساند ٱن الرفاعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد