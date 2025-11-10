قبل عرضه بمهرجان القاهرة السينمائي.. إطلاق الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم اغتراب

قدّم التريلر التشويقي لفيلم «اغتراب» لمحة عن عزلة الإنسان وبحثه عن ذاته. تتصاعد الأجواء مع وصوله إلى المصنع حيث يعمل، قبل أن يفاجئ المشهد بانفجارٍ يقطع الصمت ويثير تساؤلات عن المصير والانتماء.

وكشفت الشركة المنتجة عن الإعلان التشويقي الرسمي للفيلم التونسي «اغتراب» للمخرج مهدي هميلي قبيل عرضه بالمسابقة الدولية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

شهد الفيلم التونسي اغتراب للمخرج مهدي هميلي عرضه العالمي الأول في الدورة الثامنة والسبعين من مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي وشارك في عدة مهرجانات منها مهرجان سينيميد مونبلييه للفيلم المتوسطي والمهرجان الدولي للفيلم الفرانكوفوني بنامور.



تدور أحداث الفيلم في تونس، حيث يلقى عامل مصرعه إثر حادث مأساوي داخل مصنع صلب. وينطلق زميله محمد، في رحلة ثأر سعيًا للعدالة والحقيقة، بينما قطعة من المعدن الناتجة عن الحادث تستقر في رأسه وتبدأ بالصدأ تدريجيًا.



في حديثه عن الفيلم يقول هميلي "فيلم اغتراب هو محاولتي لتحويل مكانٍ مشبع بالألم والاغتراب إلى ساحة معركة سينمائية. صوّرنا في أعماق مصنع حديد حقيقي، وسط آلات صدئة، مهاجع مهجورة، وممرات موحشة تنبض بظلال التضحية. لكن ما أردت توثيقه يتجاوز الحديد والنار. كنت أبحث عن ما هو غائب في أغلب الشاشات: الرجال. صمتهم، ضحكاتهم، هشاشتهم، وكرامتهم المتصلبة. تابعتهم عن كثب، استمعت إلى جراحهم، وبنيت الحكاية من شظاياهم، المرئية منها، وتلك المدفونة في العمق".



الفيلم من تأليف وإخراج مهدي هميلي وإنتاج مفيدة فضيلة لشركة الإنتاج يول فيلم هاوس (تونس)، ومهدي هميلي ودوناتو روتونو لشركة تارانتولا (لوكسمبورغ) وميشيل بالاغي لشركة فولت فيلم (فرنسا).

وإنتاج مشارك لكل من صندوق البحر الأحمر ومؤسسة الدوحة للأفلام.



شارك في بطولة الفيلم عدد من الأسماء التونسية الشهيرة مثل غانم زرلي، ومرام بن عزيزة، وسليم بكار، ومحمد قلصي، ويونس فارحي، ومراد غرسلي. الفيلم من تصوير فاروق العريض، ومونتاج روشن ميزوري، وموسيقى إميلي لوجراند.



تلقى الفيلم دعمًا من عدة جهات منها فيلم فاند لوكسمبورغ، ومؤسسة الدوحة للأفلام، والمركز الوطني للسينما والصورة المتحركة (فرنسا)، والمركز الوطني للسينما والصورة (تونس)، وصندوق البحر الأحمر، والصندوق العربي للثقافة والفنون - آفاق، وصندوق صورة الفرانكوفونية، وفرانس تليفزيون، ولافابريك سينما - مهرجان كان السينمائي، وقمرة - مؤسسة الدوحة للأفلام، وسيني جونة - مهرجان الجونة السينمائي.