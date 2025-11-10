محافظ مطروح يتفقد سير العملية الانتخابية ويتأكد من توافر الخدمات للناخبين

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح سير العملية الانتخابية حيث تفقد لجنة مجمع أبو بكر الصديق وزاهر جلال ومدرسة الباحثة ،والإطمئنان على توافر الاحتياجات اللازمة باللجان وكافة سبل الراحة أمام الناخبين للأدلاء بأصواتهم مع تنظيم دخولهم اللجان بسهولة ويسر.

.واطمأن محافظ مطروح من المستشارين رؤساء اللجان وأعضائها على توافر كافة سبل الراحة من توفير مظلات و مياه الشرب والنظافة العامة وكراسى لذوى الهمم وتأمين و استقرار التيار كهربي وغيرها للظهور بالشكل اللائق والتيسير على الناخبين مشيدا بالإقبال الكبير و التوافد الملحوظ للمواطنين على المقار الانتخابية بمختلف مدن ومراكز المحافظة للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأول فى مشهد يعكس وعى المواطن المطروحى وحرصه على ممارسة حقه الدستورى فى اختيار من يمثله فى مجلس النواب . وذلك مع توافر التأمين الشرطى والإسعاف مع مشاركة شباب الطلائع واى إل واى( yly )في مساعدة الناخبين والتوعية.

من الجدير بالذكر أن العملية الانتخابية تجرى بمحافظة مطروح ضمن محافظات المرحلة الاولى يومى 10,11 نوفمبر الجاري ، فى 127 مركزا ولجنة انتخابية بأجمالي عدد الناخبين 375.543 ألف ناخب مع المتابعة المستمرة لحظة بلحظة على مدار الساعة من خلال مركز السيطرة والطوارئ بديوان عام المحافظة بالتنسيق التام مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات ، لمتابعة الموقف الانتخابى ، وإزالة أي معوقات ، لضمان انتظام العملية الانتخابية في أجواء من الانسيابية والانضباط..

وانطلقت صباح اليوم الاثنين، عملية التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث فتحت 5606 لجنة فرعية أبوابها أمام الناخبين في 14 محافظة، تحت إشراف 70 لجنة عامة موزعة على مختلف الدوائر الانتخابية.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح، والبحر الأحمر.

ويبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1281 مرشحًا يتنافسون على المقاعد الفردية، بينما خُصص لنظام القوائم 142 مقعدًا موزعة على قطاعي غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.

وتخوض المنافسة في نظام القوائم قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 40 مرشحًا في دائرة غرب الدلتا و102 مرشح في دائرة الصعيد.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية تسير وفق خطة متكاملة تضمن انتظام التصويت وتوفير بيئة آمنة وميسرة للناخبين في جميع المقار الانتخابية، مع متابعة دقيقة لكافة الإجراءات التنظيمية لضمان النزاهة والشفافية.