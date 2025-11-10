قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم المشاركة في الانتخابات.. أمين الإفتاء: التصويت جزء من عمارة الأرض
وزير الشؤون النيابية: التحول الرقمي في الانتخابات يعكس تطور الدولة المصرية الحديثة
أحمد سعد يهاجم ماجدة خير الله بعد انتقادها له: لازم ندي أمل للناس
رغم وفاة شقيقه.. رئيس لجنة بالفيوم يرفض ترك مكانه فى الإشراف على العملية الانتخابية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال كثيف بلجنة هشام شتا في الهرم
استبعاد تريزيجيه من قائمة منتخب مصر ..تفاصيل
الوطنية للانتخابات: استبدال رئيسة لجنة في بني سويف لمرض ابنها
الوطنية للانتخابات: لا يتم استخدام الحبر الفسفورى بانتخابات مجلس النواب
حقك السياسي.. رسالة مهمة من مدير الجهاز التنفيذي للوطنية للانتخابات للناخبين
مفتي الجمهورية: مصر في عهد الرئيس السيسي أولت بالتعليم اهتماما بالغا لتجعله سلاحا في مواجهة الجهل
عضو مجلس الأهلي: زيزو لاعب كبير.. وانظروا على ما فعله بعد السوبر
المشرفون علي الانتخابات: العملية تسير بانتظام .. واقبال كثيف من الناخبين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مسن أمام مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية ببولاق الدكرور للناخبين: "كل واحد قدام الصندوق براحته".. فيديو وصور

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

رصدت عدسة " صدى البلد" مسن يدعى ناجح قاعود  أثناء الإدلاء بصوته في مدرسة ٦ أكتوبر الإبتدائية ببولاق الدكرور بالجيزة .

https://youtube.com/shorts/qF5f83WWT6w

وقال : اللي يريده ربنا للنجاح ينجح " ، موجها رسالته للناخبين قائلا : " اللي يعجبك أديله مفيش قيود على حد.. وكل واحد قدام الصندوق براحته.. واللي كاتبه ربنا بيشوفه ".

وانطلقت صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتى بدأت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء وتتم عملية التصويت على مدار اليوم وغدا الثلاثاء.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في  14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ، 35 مليون ناخبا  التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا. ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشحين) إلى جانب 143 مقعدا بالنظام الفردي.

انتخابات انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب انتخابات البرلمان البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

شيكابالا

احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

اغفر ذنوبك كلها

13 دعاء تمحو ذنوبك كلها.. رددها بعد الصلاة وانسى أمرها

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

الدردير

الدردير: دفاع الأهلي الأسوأ في تاريخ

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين

الاهلي

نجم الإمارات السابق: شعبية الأهلي أكبر من الزمالك

ترشيحاتنا

جانب من الحشود الإنتخابية

الناخبون يواصلون التوافد على لجان الاقتراع بمنشأة القناطر

زعيما البانيا وإسرائيل

ألبانيا تنضم إلى التحالف البرلماني الداعم لإسرائيل

الاجتماع 38 لمجلس وزراء النقل العرب

مجلس وزراء النقل العرب يناقش حزمة من الملفات المهمة

بالصور

عمال شركة السكر يحملون علم مصر أمام إحدى لجان الحوامدية

عمال شركة السكر بالحوامدية
عمال شركة السكر بالحوامدية
عمال شركة السكر بالحوامدية

للرجال و النساء.. فوائد القرنفل

فوائد القرنفل
فوائد القرنفل
فوائد القرنفل

إطلاق إشارة المرور الرابعة باللون الأبيض.. مخصصة لهذه السيارات

إشارات المرور
إشارات المرور
إشارات المرور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد