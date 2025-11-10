وزير الشؤون النيابية: التحول الرقمي في الانتخابات يعكس تطور الدولة المصرية الحديثة

علق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حول استخدام التكنولوجيا والتطبيقات الذكية في العملية الانتخابية، قائلاً إن الهيئة الوطنية للانتخابات راكمت خبرات واسعة عبر مختلف الجولات الانتخابية السابقة، مما انعكس على دقة التنظيم وسلاسة الإجراءات.

وأشار المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز» إلى أن الهيئة كانت في السابق تتيح الاستعلام عن اللجنة الانتخابية عبر رسالة نصية قصيرة، أما اليوم فأصبح بإمكان المواطن من خلال التطبيق الإلكتروني الرسمي التعرف على موقع لجنته باستخدام نظام تحديد المواقع (GPS)، بل وتغييرها في الأوقات المحددة إلى لجنة أقرب أو أكثر ملاءمة له.

وأوضح الوزير أن التحول الرقمي في العملية الانتخابية جاء بهدف التيسير على المواطنين، قائلاً: «كل شيء الآن يتم إلكترونياً في دقائق معدودة، دون الحاجة للذهاب وتقديم طلبات يدوياً كما كان في السابق، هذه الخطوات تؤكد أن كل جولة انتخابية في مصر تكون أكثر تطوراً من سابقتها، بفضل تراكم الخبرات وتحسين آليات التنظيم».

واختتم فوزي حديثه بتجديد شكره لقناة إكسترا نيوز على جهودها في نقل المعلومات بدقة ومهنية، مؤكداً أن ما تقدمه القناة من محتوى إعلامي يعكس صورة إيجابية عن الدولة المصرية الحديثة أمام العالم.