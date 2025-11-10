قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإئتلاف المصري لحقوق الإنسان: كثافة واضحة من القبائل خلال انتخابات النواب
قلبي معاكم.. تامر حسني ينعى إسماعيل الليثي
ادعوله بالرحمة .. بدرية طلبه تنعى إسماعيل الليثي
انتخابات مجلس النواب.. منظمات حقوقية ودولية تتابع سير التصويت في لجنة إمبابة
رئيس الوزراء: الدولة تساند المؤسسات الصحفية القومية لتحسين أوضاعها المالية والإدارية
الأمم المتحدة: التغطية الإعلامية بشأن غزة لم تكن متوازنة.. وحاولنا إظهار الحقيقة
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا والعظمى بالقاهرة 27
مفاوضات لإقامة مباراة ودية بين الأهلي المصري وأهلي جدة
تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة
آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته
قبل إغلاق الباب ..الناخبون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في منشأة القناطر
وَجَع مالي قلبي .. رضا البحراوي ينعى إسماعيل الليثي
وزير الشؤون النيابية: التحول الرقمي في الانتخابات يعكس تطور الدولة المصرية الحديثة

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي
عادل نصار

علق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حول استخدام التكنولوجيا والتطبيقات الذكية في العملية الانتخابية، قائلاً إن الهيئة الوطنية للانتخابات راكمت خبرات واسعة عبر مختلف الجولات الانتخابية السابقة، مما انعكس على دقة التنظيم وسلاسة الإجراءات.

وأشار المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز» إلى أن الهيئة كانت في السابق تتيح الاستعلام عن اللجنة الانتخابية عبر رسالة نصية قصيرة، أما اليوم فأصبح بإمكان المواطن من خلال التطبيق الإلكتروني الرسمي التعرف على موقع لجنته باستخدام نظام تحديد المواقع (GPS)، بل وتغييرها في الأوقات المحددة إلى لجنة أقرب أو أكثر ملاءمة له.

وأوضح الوزير أن التحول الرقمي في العملية الانتخابية جاء بهدف التيسير على المواطنين، قائلاً: «كل شيء الآن يتم إلكترونياً في دقائق معدودة، دون الحاجة للذهاب وتقديم طلبات يدوياً كما كان في السابق، هذه الخطوات تؤكد أن كل جولة انتخابية في مصر تكون أكثر تطوراً من سابقتها، بفضل تراكم الخبرات وتحسين آليات التنظيم».

واختتم فوزي حديثه بتجديد شكره لقناة إكسترا نيوز على جهودها في نقل المعلومات بدقة ومهنية، مؤكداً أن ما تقدمه القناة من محتوى إعلامي يعكس صورة إيجابية عن الدولة المصرية الحديثة أمام العالم.

