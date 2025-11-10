رسميا .. رحيل مدرب أتالانتا الإيطالي بعد هزيمة مذلة

أعلن نادي أتالانتا الإيطالي اليوم الاثنين، عن رحيل مدربه إيفان يوريتش، بعد الهزيمة 3-0 على أرضه أمام ساسولو، ليقبع النادي في المركز الثالث عشر بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد 11 مباراة.

وقال النادي في بيان: "يعلن نادي أتلانتا إعفاء إيفان يوريتش من مهامه كمدرب للفريق الأول".

وأضاف: "يتوجه النادي بالشكر إلى إيفان يوريتش والطاقم المعاون على عملهم الجاد ويتمنى لهم كل التوفيق في المستقبل".

وعانى إيفان يوريتش، الذي تم تعيينه في يونيو الماضي خلفا لجان بييرو جاسبريني، من أجل تكرار المستوى الذي قاد أتالانتا إلى احتلال المركز الثالث في الترتيب الموسم الماضي.

وحقق الفريق فوزين في الدوري هذا الموسم ويتأخر عن المتصدر إنتر ميلان بفارق 11 نقطة.