قيادي بحماة الوطن: كل صوت في الصندوق لبنة جديدة في صرح الوطن

أدلى المستشار محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن وأمين الحزب بمدينة الشيخ زايد، بصوته اليوم في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني ومسؤولية تقع على عاتق كل مصري حريص على مستقبل وطنه.

وأوضح "صالح" أن المشاركة الإيجابية من المواطنين تعكس وعي الشعب المصري وإيمانه بضرورة استكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن كل صوت في الصندوق هو لبنة جديدة في صرح الوطن.

ودعا أمين حزب حماة الوطن بمدينة الشيخ زايد جميع المواطنين إلى النزول والمشاركة بكثافة في هذا العُرس الديمقراطي، مشددًا على أن المشاركة القوية هي الرد الحقيقي على كل المشككين في وعي وإرادة الشعب المصري العظيم.

واختتم حديثه بالقول: تحيا مصر بشعبها الواعي القادر على صنع المستقبل.