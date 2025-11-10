مستقبل وطن: نظام القائمة أسهم بشكل كبير في تقوية المعارضة وتمثيلها

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، إن غرف العمليات في الحزب تعمل بأعلى درجات الاحترافية، وأن الشباب العاملين بها أصبح لديهم خبرات متراكمة.



وحول المنافسة، قال خلال لقائه ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": “على عكس ما كان يُقال على وسائل التواصل الاجتماعي، توقعنا أن تكون هناك منافسة شديدة وكبيرة جدًا على المقاعد الفردية في نحو 90% من الدوائر بانتخابات النواب".

ولفت الخولي إلى أن نظام القائمة أسهم بشكل كبير في تقوية المعارضة وتمثيلها، مؤكدًا أن نظام القائمة النسبية لا يمكن تطبيقه في ظل وجود "كوتة" لعدة فئات يبلغ عددها ست فئات، وهي المرأة، والشباب، والأقباط، وذوو الاحتياجات الخاصة، والعاملون في الخارج، وغيرهم.



وأوضح قائلًا: "أتحدث هنا كخبير في النظام الانتخابي الذي أمضيت فيه 30 عامًا من حياتي، لا يمكن تطبيق نظام القائمة النسبية في ظل وجود كوتة لست فئات، ويمكن فقط تطبيقه إذا كانت الكوتة محدودة على فئة أو فئتين على الأكثر."



ونفى أن تكون القوائم المغلقة هي مطلب لحزب بعينه قائلاً : " الاحزاب القوية بتعرف تشتغل إنتخابات ايا كانت النظم الانتخابية المطبقة "