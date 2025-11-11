سوني تسجل نمواً في أرباحها الفصلية بنسبة 10% متجاوزة التوقعات

أعلنت مجموعة «سوني» اليابانية اليوم الثلاثاء عن ارتفاع أرباحها التشغيلية في الربع الثاني بأكثر من التوقعات، إلى جانب إطلاق برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 100 مليار ين ياباني (نحو 648 مليون دولار).

وفيما يلي نتائج الربع الثاني للشركة مقارنة بتقديرات «LSEG»:

الإيرادات: 3.108 تريليون ين ياباني (20.14 مليار دولار) مقابل 2.985 تريليون ين متوقعة

الأرباح التشغيلية: 429 مليار ين مقابل 398.44 مليار ين متوقعة

وسجلت الأرباح التشغيلية ارتفاعاً بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما زادت الإيرادات بنسبة 5%. وقفز سهم «سوني» بأكثر من 6% عقب إعلان النتائج.

رفعت مجموعة «سوني» اليابانية توقعاتها للعام المالي بأكمله، متوقعةً أن ترتفع أرباحها التشغيلية بمقدار 100 مليار ين، أي بنسبة 8% مقارنة بتقديراتها السابقة، بدعمٍ من أداء قطاعي حلول التصوير والاستشعار والموسيقى.

كما رفعت الشركة توقعاتها السنوية للإيرادات بنحو 300 مليار ين، أي بنسبة 3%، وخفّضت تقديراتها للخسائر الناتجة عن الرسوم الجمركية الأميركية إلى 50 مليار ين بعد أن كانت 70 مليار ين.

ورغم تأثر «سوني» بالرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمن نظام التعريفات الجمركية العالمي الذي أُطلق في أبريل نيسان، فإن طوكيو توصّلت إلى اتفاقٍ تجاري مع واشنطن في يوليو تموز خُفّضت بموجبه الرسوم على الصادرات اليابانية إلى 15% بدلاً من 25%، ودخل الاتفاق حيّز التنفيذ في 7 أغسطس آب.

أداء قوي في قطاعي الموسيقى والتصوير



ارتفع ربح قطاع الموسيقى لدى «سوني» بنسبة 27.65% على أساس سنوي ليصل إلى 115.4 مليار ين، فيما قفز الربح التشغيلي لقطاع التصوير بنسبة تقارب 50% إلى 138.3 مليار ين، ليصبح القطاع الأكثر ربحية للشركة خلال الربع.

ويُعد قطاع حلول التصوير والاستشعار في «سوني» من أبرز مطوري ومصنّعي أشباه الموصلات المتقدمة المستخدمة في تطبيقات تتراوح بين الهواتف الذكية والأنظمة الصناعية والسيارات.

كما سجّلت الشركة مبيعات قوية في قسم الألعاب والخدمات الشبكية، الذي يضم علامة «بلاي ستيشن» الشهيرة ويُعد أكبر مصدرٍ للإيرادات، غير أن أرباحه التشغيلية تراجعت بنسبة 13.26% في ربع سبتمبر أيلول إلى 120.4 مليار ين.

وقد استفاد هذا القطاع في الفترات الأخيرة من التحوّل نحو شراء الألعاب رقمياً ومن الاشتراكات في خدمة «بلاي ستيشن بلس»، فيما ظل نمو مبيعات أجهزة الألعاب محدوداً نسبياً.

تراجع في أرباح قطاع السينما رغم نجاح «KPop Demon Hunters»



رغم الأداء القوي لإجمالي نتائج «سوني»، تراجعت أرباح قطاع السينما بنسبة تقارب 25% على أساس سنوي، على الرغم من النجاح الكبير الذي حققته شركة «سوني بيكتشرز أنيميشن» من خلال فيلمها «KPop Demon Hunters» الذي عُرض لأول مرة في 20 يونيو حزيران.

وقد أصبح الفيلم، الذي أنتجته «سوني»، أكثر أفلام «نتفليكس» مشاهدةً على الإطلاق، محطّماً أرقاماً قياسية في عدد المشاهدات وحتى في أداء موسيقاه التصويرية، غير أن الشركة لم تستفد كثيراً من هذا النجاح بعد بيعها الحقوق الحصرية للفيلم إلى «نتفليكس».

وبحسب التقارير، حققت «سوني» ربحاً أولياً قدره 25 مليون دولار من إنتاج الفيلم لصالح «نتفليكس»، بينما ساهم العمل في زيادة إيرادات المنصة بنسبة 17% خلال ربع سبتمبر أيلول.

وفي تطورٍ إيجابي للشركة، تمّ تأكيد إنتاج جزءٍ ثانٍ من الفيلم، مع منح «نتفليكس» شركة «سوني» مكافأة نقدية قدرها 15 مليون دولار تقديراً لأداء الجزء الأول.