قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء العراقي: حكومتنا أوفت بالتزاماتها بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها
لافروف: مستعدون لأي تجارب نووية ونعد ردا انتقاميا على الاتحاد الأوروبي
رقصت بملابس خادشة.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط بلوجر جديدة فى بولاق
نستهدف الوصول إلى 130 مليارًا .. مفاجأة من اتحاد الصناعات بشأن الصادرات
علي ماهر: سعيد بانضمام 7 لاعبين من سيراميكا كليوباترا لقائمة منتخب مصر
بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. قرار عاجل من التعليم بشأن الرحلات المدرسية
خارج اللجان الانتخابية .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين أنصار مرشحين بمجلس النواب بالأقصر
طرح 25012 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من 400 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية
"طالبان باكستان" تعلن مسئوليتها عن التفجير الانتحاري في إسلام آباد
مراكز الشباب يشاركون في تنظيم انتخابات مجلس النواب بعدد من المحافظات
تحطم طائرة شحن تركية في جورجيا بعد إقلاعها من أذربيجان
وزير الخارجية: القادة الأوروبيون اعتبروا قيادة الرئيس السيسي نقطة تحول في أمن واستقرار المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سوني تسجل نمواً في أرباحها الفصلية بنسبة 10% متجاوزة التوقعات

سوني
سوني
وكالات

أعلنت مجموعة «سوني» اليابانية اليوم الثلاثاء عن ارتفاع أرباحها التشغيلية في الربع الثاني بأكثر من التوقعات، إلى جانب إطلاق برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 100 مليار ين ياباني (نحو 648 مليون دولار).

وفيما يلي نتائج الربع الثاني للشركة مقارنة بتقديرات «LSEG»:

الإيرادات: 3.108 تريليون ين ياباني (20.14 مليار دولار) مقابل 2.985 تريليون ين متوقعة

الأرباح التشغيلية: 429 مليار ين مقابل 398.44 مليار ين متوقعة

وسجلت الأرباح التشغيلية ارتفاعاً بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما زادت الإيرادات بنسبة 5%. وقفز سهم «سوني» بأكثر من 6% عقب إعلان النتائج.

رفعت مجموعة «سوني» اليابانية توقعاتها للعام المالي بأكمله، متوقعةً أن ترتفع أرباحها التشغيلية بمقدار 100 مليار ين، أي بنسبة 8% مقارنة بتقديراتها السابقة، بدعمٍ من أداء قطاعي حلول التصوير والاستشعار والموسيقى.

كما رفعت الشركة توقعاتها السنوية للإيرادات بنحو 300 مليار ين، أي بنسبة 3%، وخفّضت تقديراتها للخسائر الناتجة عن الرسوم الجمركية الأميركية إلى 50 مليار ين بعد أن كانت 70 مليار ين.

ورغم تأثر «سوني» بالرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمن نظام التعريفات الجمركية العالمي الذي أُطلق في أبريل نيسان، فإن طوكيو توصّلت إلى اتفاقٍ تجاري مع واشنطن في يوليو تموز خُفّضت بموجبه الرسوم على الصادرات اليابانية إلى 15% بدلاً من 25%، ودخل الاتفاق حيّز التنفيذ في 7 أغسطس آب.

أداء قوي في قطاعي الموسيقى والتصوير


ارتفع ربح قطاع الموسيقى لدى «سوني» بنسبة 27.65% على أساس سنوي ليصل إلى 115.4 مليار ين، فيما قفز الربح التشغيلي لقطاع التصوير بنسبة تقارب 50% إلى 138.3 مليار ين، ليصبح القطاع الأكثر ربحية للشركة خلال الربع.

ويُعد قطاع حلول التصوير والاستشعار في «سوني» من أبرز مطوري ومصنّعي أشباه الموصلات المتقدمة المستخدمة في تطبيقات تتراوح بين الهواتف الذكية والأنظمة الصناعية والسيارات.

كما سجّلت الشركة مبيعات قوية في قسم الألعاب والخدمات الشبكية، الذي يضم علامة «بلاي ستيشن» الشهيرة ويُعد أكبر مصدرٍ للإيرادات، غير أن أرباحه التشغيلية تراجعت بنسبة 13.26% في ربع سبتمبر أيلول إلى 120.4 مليار ين.

وقد استفاد هذا القطاع في الفترات الأخيرة من التحوّل نحو شراء الألعاب رقمياً ومن الاشتراكات في خدمة «بلاي ستيشن بلس»، فيما ظل نمو مبيعات أجهزة الألعاب محدوداً نسبياً.

تراجع في أرباح قطاع السينما رغم نجاح «KPop Demon Hunters»


رغم الأداء القوي لإجمالي نتائج «سوني»، تراجعت أرباح قطاع السينما بنسبة تقارب 25% على أساس سنوي، على الرغم من النجاح الكبير الذي حققته شركة «سوني بيكتشرز أنيميشن» من خلال فيلمها «KPop Demon Hunters» الذي عُرض لأول مرة في 20 يونيو حزيران.

وقد أصبح الفيلم، الذي أنتجته «سوني»، أكثر أفلام «نتفليكس» مشاهدةً على الإطلاق، محطّماً أرقاماً قياسية في عدد المشاهدات وحتى في أداء موسيقاه التصويرية، غير أن الشركة لم تستفد كثيراً من هذا النجاح بعد بيعها الحقوق الحصرية للفيلم إلى «نتفليكس».

وبحسب التقارير، حققت «سوني» ربحاً أولياً قدره 25 مليون دولار من إنتاج الفيلم لصالح «نتفليكس»، بينما ساهم العمل في زيادة إيرادات المنصة بنسبة 17% خلال ربع سبتمبر أيلول.

وفي تطورٍ إيجابي للشركة، تمّ تأكيد إنتاج جزءٍ ثانٍ من الفيلم، مع منح «نتفليكس» شركة «سوني» مكافأة نقدية قدرها 15 مليون دولار تقديراً لأداء الجزء الأول.

سوني ارباح انتاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب

لمتابعة انتخابات النواب.. زيارة وفد البرلمان العربي بمدرسة عثمان بن عفان الابتداىية بإمبابة

انتخابات مجلس النواب

إقبال كثيف من السيدات على لجان الاقتراع في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس النواب

مسنون يضربون المثل فى الوطنية.. عم عبد الله يصر على التصويت رغم سقوطه

بالصور

استراحة ساعة في لجان الانتخابات بعد إقبال كثيف من الناخبين

استراحة ساعة في لجان الانتخابات بعد إقبال كثيف من الناخبين
استراحة ساعة في لجان الانتخابات بعد إقبال كثيف من الناخبين
استراحة ساعة في لجان الانتخابات بعد إقبال كثيف من الناخبين

على نغمات تسلم الأيادي.. توافد كثيف للسيدات على لجنة مدرسة محمد كريم بالجيزة للإدلاء بأصواتهن

على نغمات تسلم الأيادي.. توافد كثيف للسيدات على لجنة مدرسة محمد كريم للإدلاء بأصواتهن
على نغمات تسلم الأيادي.. توافد كثيف للسيدات على لجنة مدرسة محمد كريم للإدلاء بأصواتهن
على نغمات تسلم الأيادي.. توافد كثيف للسيدات على لجنة مدرسة محمد كريم للإدلاء بأصواتهن

انتخابات مجلس النواب.. الناخبون ينتظرون انتهاء الاستراحة واستئناف التصويت

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

بخيمة وكارافان.. شاهد سيارة تويوتا هايلوكس 2026 الجديدة

تويوتا هايلكس
تويوتا هايلكس
تويوتا هايلكس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد