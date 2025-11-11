محافظ الوادي الجديد: تشغيل خطوط سير إلى مجمع المصالح الحكومية بأجرة مخفضة

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن تشغيل خط سير 2 ميكروباص بمدينة الخارجة بخط سير أمام المدرسة الثانوية الصناعية / مجمع المصالح الحكومية وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل بسعر أجرة 8 جنيهات.

وذلك تيسيرًا علي المواطنين المتعاملين مع الجهات الحكومية بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية والعاملين بالمجمع تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم بتوفير وسائل مواصلات لنقل المواطنين إلى مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بأحرة مخفضة.

- شكاوى المواطنين من تحديد سائقى التاكسي للأجرة بـ 60 جنيها

وكان عدد كبير من أهالى مدينة الخارجة أبدوا استيائهم من مغالاة سائقي التاكسي قى تحديد تعريفة أجرة المجمع الحكومى للخدمات الذكية بقيمة 60 جنيها وهو ما يحمل المواطن أعباء إضافية عند كل زيارة للمجمع من أجل انهاء المعاملات الحكومية الخاصة به وتقدموا بشكاوى إلى المحافظ.

وكان محافظ الوادي الجديد، أعلن عن انتظام كافة الخدمات الحكومية وآخرها انتقال محكمة الخارجة الإبتدائية و النيابات لمقرها الجديد داخل مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، و بدء العمل رسميًا من داخل المجمع، وذلك في إطار خطة وزارة العدل لتسهيل إجراءات التقاضي.

- انتظام العمل فى المقر الجديد

وأشار الزملوط إلى أنه جرى تجهيز مقرات المحكمة و النيابات ( الكلية- الجزئية- المرور - الأسرة)، بأحدث الأنظمة التكنولوجية لتسهيل تقديم الخدمات القضائية للمواطنين، وتحقيق التكامل بين المؤسسات وتحسين جودة الخدمات، بهدف توفير الوقت والجهد على المواطنين وتقديم نموذج إداري موحد ومتطور.