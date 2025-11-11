بهتافات "تحيا مصر".. أجواء احتفالية أمام لجان الاقتراع في مطروح

قال مراسل صدى البلد في مطروح إن اللجان الانتخابية بالمحافظة شهدت صباح اليوم إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين توافدوا منذ الساعات الأولى للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، وسط أجواء من الفرح والانتماء الوطني.

وأضاف أن الناخبين رددوا هتافات "تحيا مصر" ورفعوا الأعلام المصرية، في مشهد يعكس حماسهم للمشاركة السياسية وحرصهم على دعم مؤسسات الدولة واستكمال مسيرة التنمية والاستقرار.

تنظيم والتزام داخل اللجان الانتخابية

وأشار المراسل إلى أن العملية الانتخابية تسير بشكل منظم داخل اللجان، مع تواجد أمني مكثف لتأمين الناخبين وتسهيل الحركة أمام المقار الانتخابية، كما التزم القضاة والمشرفين بتطبيق الإجراءات القانونية والإدارية لضمان سير العملية بسلاسة وشفافية.

الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير التصويت

وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير عملية التصويت لحظة بلحظة في مختلف مراكز المحافظة، وتعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه الناخبين أو اللجان، بما يضمن استكمال اليوم الانتخابي في أجواء من الهدوء والانضباط.