مدبولي: صناعة التعهيد تحظى بدعم من الرئيس وتوفر ما يقرب من 70 ألف فرصة عمل
هذه الممارسات غير مقبولة.. مدبولي يوجه نصيحة للمصريين زوار المتحف الكبير
مدبولي: زيادة الاحتياطات النقدية أثبتت قدرة الاقتصاد المصري على الصمود
مدبولي: الدولة حريصة على استقرار الأسعار وإنخفاض معدلات التضخم لـ 8%
مدبولي: لا ضغوط على مصر من صندوق النقد.. وتم الاتفاق على تاريخ محدد لإجراء المراجعة
حب وحشود بالآلاف.. قناة تركية تسلط الضوء على الشعبية الجارفة لـ أبو العينين في الجيزة
مولوتوف وأسلـ حة بيضاء.. النيابة تحيل 13 متهما للمحكمة بتهمة البلطجة وترويع المواطنين بالإسماعيلية
الوزراء: إجمالي الاستثمارات القطرية تقترب من 30 مليار دولار
رئيس الوزراء: صناعة السيارات أصبحت أولوية قصوى لدى مصر
3.5 مليار دولار خلال أيام | رئيس الوزراء يزف خبرا سارا للجميع
مدبولي: ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ 50 مليار دولار بدعم السياحة وتحويلات المصريين بالخارج
الصحة تطلق خطة استدامة القضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
رئيس التحرير
طه جبريل
بهتافات "تحيا مصر".. أجواء احتفالية أمام لجان الاقتراع في مطروح

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
منار عبد العظيم

قال مراسل صدى البلد في مطروح إن اللجان الانتخابية بالمحافظة شهدت صباح اليوم إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين توافدوا منذ الساعات الأولى للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، وسط أجواء من الفرح والانتماء الوطني.

وأضاف أن الناخبين رددوا هتافات "تحيا مصر" ورفعوا الأعلام المصرية، في مشهد يعكس حماسهم للمشاركة السياسية وحرصهم على دعم مؤسسات الدولة واستكمال مسيرة التنمية والاستقرار.

تنظيم والتزام داخل اللجان الانتخابية

وأشار المراسل إلى أن العملية الانتخابية تسير بشكل منظم داخل اللجان، مع تواجد أمني مكثف لتأمين الناخبين وتسهيل الحركة أمام المقار الانتخابية، كما التزم القضاة والمشرفين بتطبيق الإجراءات القانونية والإدارية لضمان سير العملية بسلاسة وشفافية.

الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير التصويت

وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير عملية التصويت لحظة بلحظة في مختلف مراكز المحافظة، وتعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه الناخبين أو اللجان، بما يضمن استكمال اليوم الانتخابي في أجواء من الهدوء والانضباط.

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

الانتخابات البرلمانية بالبحيرة

عروسان يدليان بأصواتهما بالانتخابات البرلمانية في البحيرة

قرار عاجل من المحكمة في الطعن على سحب أرض نادي الزمالك

قرار عاجل من المحكمة في الطعن على سحب أرض نادي الزمالك

المتهم

نصاب يستولى على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحاني

أرشيفية

المحكمة الاقتصادية: عدم الاختصاص في قضية مستريح البيتكوين

وفاة سيدة

التحريات تكشف: رصاصة طائشة السبب في قـ.تل شاب لوالدته بالقليوبية

بالصور

ملابس ملفتة.. نانسي عجرم تشعل أجواء معكم منى الشاذلي| شاهد

نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"

عودة إقبال المواطنين بعد الاستراحة في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالرماية

عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات
عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات
عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات

محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بمستشفى الزقازيق العام ويلتقي بالمرضى | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

إلهام الصافى برفقة ابن خالها مودي شاهين في إجازة بدبي

إلهام الصافى رفقة ابن خالها مودي شاهين في إجازة بدبي
إلهام الصافى رفقة ابن خالها مودي شاهين في إجازة بدبي
إلهام الصافى رفقة ابن خالها مودي شاهين في إجازة بدبي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

