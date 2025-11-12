قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيزيرا «ميعرفش» وزير الرياضة.. محمد صلاح: أرفض موقف «زيزو» مع هشام نصر
بدء تجربة التدريس المشترك بين حقوق عين شمس وكلية القانون بجامعة إسيكس البريطانية
كولومبيا تعلّق تعاونها الاستخباراتي مع واشنطن احتجاجًا على الضربات الأمريكية في «الكاريبي»
محمد صلاح: شيكو بانزا ليس على مستوى الزمالك.. و«عبدالرؤوف» تولى المهمة في ظروف صعبة
لماذا يزداد الإقبال على التصويت بانتخابات النواب في المناطق غير الحضارية؟.. «الشناوي» يجيب
الدفاع الجوي الروسي يعترض طائرة مسيرة أوكرانية متجهة إلى موسكو
موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة
خروج تاريخي للجواز الأمريكي من قائمة «الأقوى عالميًا».. و«باسبور» عربي يُحقق إنجازًا غير مسبوق
حسين الشحات يُوجّه رسالة لـ أكرم توفيق.. ماذا قال؟
وليد عبداللطيف: استمرار عبدالرؤوف مع الزمالك «صعب».. والحل في الأجنبي
بعد انتهاء التصويت.. موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى والإعادة في انتخابات النواب 2025
أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدء تجربة التدريس المشترك بين حقوق عين شمس وكلية القانون بجامعة إسيكس البريطانية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

 انطلقت تجربة التدريس المشترك بين كلية الحقوق جامعة عين شمس، البرنامج الإنجليزي بنظام الساعات المعتمدة، وكلية القانون القانون بجامعة إسيكس البريطانية (University of Essex )، تنفيذا لبروتوكول التعاون المشترك بين الجامعتين.

وبحثا للترتيبات والاستعدادات النهائية للبدء في التنفيذ، استقبل الأستاذ الدكتور ياسين الشاذلي، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، الأستاذ الدكتور كونستانتينوس كاليريس (Dr. Konstantinos Kalliris) - أستاذ القانون الجنائي بجامعة إسيكس البريطانية-

وقد حضر اللقاء كل من  الدكتور محمد إبراهيم الشافعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام أحمد العطار مدير البرنامج الإنجليزي.


وقد كان لكلية الحقوق قصب السبق في تطبيق تجربة التدريس المشترك بين الجامعات المصرية والإنجليزية، حيث إنها هي التجربة الأولى من نوعها على مستوى كليات الحقوق بالجامعات المصرية. 

وأول فعاليات التنفيذ، إلقاء الدكتور كونستانتينوس كاليريس محاضرات لمدة ثماني ساعات ضمن مقرر علم الإجرام والعقاب للفرقة الأولي والقانون الجنائي للفرقة الثانية، بالبرنامج الإنجليزي بنظام الساعات المعتمدة، وذلك بالتعاون مع الدكتور أحمد فتحي خليفة، مدرس القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس.

تقييم الطلاب النهائي

ويأتي هذا التعاون في إطار اتفاق مشترك بين الجانبين، يتضمن تدريس جزء من المقررات باستخدام المواد التعليمية والوسائل الأكاديمية المعتمدة بجامعة إسيكس، مع إدراج هذا الجزء ضمن تقييم الطلاب النهائي، بما يعزز من مهاراتهم الأكاديمية ويُكسبهم خبرات تعليمية وفقًا للمعايير الدولية. وهذا التعاون هو ثمرة جهود كبيرة بذلها مكتب التعاون الدولي بالكلية بقيادة الدكتور أحمد خليفة مدير مكتب التعاون الدولي، والدكتورة بسمة عادل نائب مدير مكتب التعاون الدولي.

وأكد الأستاذ الدكتور ياسين الشاذلي، عميد الكلية، أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة جديدة في مسار التطوير الأكاديمي بالكلية، مشيرًا إلى أن التعاون مع جامعة إسيكس يأتي في إطار رؤية الجامعة لتوسيع آفاق الشراكات الدولية ورفع جودة التعليم القانوني المقدم للطلاب.

ومن جانبه، أعرب الدكتور كونستانتينوس كاليريس عن سعادته بالمشاركة في هذه التجربة المتميزة، مؤكدًا تطلعه إلى مزيد من التعاون العلمي والبحثي بين الجامعتين في مجالات القانون المختلفة، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التواصل الأكاديمي بين مصر والمملكة المتحدة.

كلية الحقوق جامعة عين شمس جامعة عين شمس كلية الحقوق وكلية القانون القانون بجامعة إسيكس جامعة إسيكس البريطانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد تيمور و هيدي كرم

ما علاقة زوج مي عز الدين بـ هيدي كرم

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين

نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

صورة أرشيفية

ضربات برق ورعد.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات جوية فى هذا الموعد

الفنان محمد صبحي

بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص

مصطفي مدبولي

3.5 مليار دولار خلال أيام | رئيس الوزراء يزف خبرا سارا للجميع

ابن يقتل والدته

ابن يقتل والدته في شبرا الخيمة .. ما القصة؟

تقلبات جوية

أمطار متفاوتة الشدة.. تقلبات جوية وطقس سيء بعد غد الخميس

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب 2025

"الجبهة الوطنية" يؤكد نزاهة وشفافية انتخابات مجلس النواب 2025

أعضاء مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية

الحسيني أمينا لصندوق اتحاد المهن الطبية .. وسالم وحمدي عضوين بالمجلس

فرق المتابعة والرصد التابعة لائتلاف نزاهة

ائتلاف نزاهة يشيد بكفاءة الإجراءات التنظيمية بانتخابات النواب 2025

بالصور

هل تُسبّب الماتشا تساقط الشعر؟ خبراء التغذية يكشفون الحقيقة وأبرز الفئات الأكثر تأثرًا

مخاطر الإفراط في شرب الماتشا
مخاطر الإفراط في شرب الماتشا
مخاطر الإفراط في شرب الماتشا

أخطاء يومية تدمر مناعة طفلك .. احترس من الوقوع فيها

أخطاء يومية تُضعف مناعة الأطفال
أخطاء يومية تُضعف مناعة الأطفال
أخطاء يومية تُضعف مناعة الأطفال

مرسيدس تكشف عن أحدث سيارة كهربائية بقوة 500 حصان

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

مشروبات صباحية تساعدك على التحكم في ضغط الدم .. دراسات تؤكد فعاليتها

مشروبات صباحية تساعد في التحكم في ضغط الدم
مشروبات صباحية تساعد في التحكم في ضغط الدم
مشروبات صباحية تساعد في التحكم في ضغط الدم

فيديو

هبة توفيق

هبة توفيق تكشف سر ابتعادها عن الفن 9 سنوات: رجعت لقيت كل اللي أعرفهم اختفوا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد