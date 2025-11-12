وزير الخارجية يتوجّه إلى تركيا لبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

توجّه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، إلى تركيا، في زيارة تستهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وجمهورية تركيا الشقيقة، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير عبد العاطي خلال الزيارة عدداً من كبار المسؤولين في الحكومة التركية، كما سيترأس مع نظيره التركي السيد هاكان فيدان أعمال اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة بين وزارتي خارجية البلدين، والذي يهدف إلى متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين قيادتي البلدين الصديقين، وتطوير آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية، بما يعكس الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية–التركية في المرحلة الراهنة.