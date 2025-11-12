محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال إنشاء المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقه السيدة حنان مجدي نائب المحافظ ،صباح اليوم، أعمال إنشاء مبنى المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة بمدينة الخارجة، بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، ولفيف من التنفيذيين المعنيين.

حيث أشاد بأعمال رفع الكفاءة للمبنى وتأهيله وفقًا لأحدث أكواد التميز المعتمدة، وذلك في إطار خطة المحافظة لرقمنة الخدمات الحكومية الجماهيرية، وتيسير حصول المواطن عليها بيسرٍ وسهولة، موجهًا بسرعة التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ لتوفير الأجهزة والآثات اللازم؛ تمهيدًا لافتتاحه وبدء التعامل الجماهيري.