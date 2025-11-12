وزير الطيران يشارك في مؤتمر خدمات النقل الجوي بالدومينيكان

شارك الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدنى بالجلسات رفيعة المستوى بالمؤتمر الدولي لخدمات النقل الجوى (ICAN 2025) الذي انعقد في مدينة بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان ، ونظمته وزارة الطيران المدني بجمهورية الدومينيكان.

وذلك في تجمع دولي رفيع المستوى حضره عدد من الوزراء ورؤساء هيئات الطيران المدني، ومسؤولى منظمة الإيكاو، وشركاء إقليميون في مجال النقل الجوي، وممثلين عن 88 دولة من مختلف أنحاء العالم، وشارك من الجانب المصرى الطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطه الطيران المدنى.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التعاون الدولي في مختلف مجالات الطيران المدني، و فى ضوء حرص وزارة الطيران المدني على توطيد علاقاتها مع دول العالم، وبخاصة دول أمريكا اللاتينية.

وشهد المؤتمر حضور فخامة رئيس جمهورية الدومينيكان، واشتمل على جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «المؤتمر العالمي السابع للنقل الجوي – من منظور مستقبلي»، أدارها السيد خوان سلازار الأمين العام لمنظمة الإيكاو، تناولت مستقبل النقل الجوي الدولي وآليات تطوير الأطر التنظيمية والاقتصادية الداعمة للصناعة.

وفى هذا السياق، أشار الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدنى إلى أن المؤتمر يمثل منصة مهمة للحوار وتبادل الرؤى حول مستقبل النقل الجوي، مؤكدًا اٍهتمام مصر بالمشاركة الفاعلة لتعزيز التعاون المشترك للتجمعات الاقليميه للطيران المدنى مما يدعم مكانة الدولة على خريطة الطيران العالمية.

وأكد الحفني أن تعزيز التعاون بين تجمعات الطيران المدني في دول أمريكا اللاتينية والدول العربية والأفريقية يسهم في تحقيق نمو مستدام للصناعة وتبادل الخبرات والتجارب المتميزة بين مختلف الأطراف؛ موضحًا أن مصر من خلال عضويتها الفاعلة في منظمة الإيكاو، تحرص على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمن والجودة، بما يُعزز مكانتها كمركز إقليمي رائد للطيران ويواكب المعايير الدولية مع مراعاة الإستدامة البيئية وتقليل الإنبعاثات.