قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيان كندي أوروبي: نحث جميع الأطراف على تنفيذ جميع مراحل اتفاق غزة
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب وتفاصيل حالة الطقس
محافظة القدس: الاحتلال أصدر أوامر إخلاء منازل وأراض زراعية في قلنديا خلال 20 يوما
الوزراء: ثروات أفريقيا جنوب الصحراء قادرة على قيادة التحول الاقتصادي إذا أُحسن استغلالها
باقي 95 يوما| موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. وما يقال عند رؤية الهلال؟
الضويني: خريجو الأزهر جسور تواصل بين الشعوب
متحدث الحكومة: المتحف المصري الكبير يتجاوز التوقعات وعدد الزائرين
وزير التربية والتعليم: الدروس الخصوصية انخفضت بنسبة 50%
الأوقاف تطلق لأول مرة مقرأة الأئمة للقراءات القرآنية
معشوقة الجماهير.. أنباء عن عودة ميتسوبيشي لانسر إيفولوشن بعد 9 سنوات غياب
بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور
وزير العمل: البطالة في مصر انخفضت من 13% في 2013 إلى 6.2% خلال 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الاتحاد الأوروبي يطلق استخباراته لمواجهة مسيرات روسيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
هاجر ابراهيم

كشفت مصادر أوروبية مطلعة، أن المفوضية الأوروبية بدأت العمل على تأسيس جهاز استخبارات جديد تحت إشراف رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، في خطوة تهدف إلى تحسين تنسيق المعلومات بين أجهزة الاستخبارات الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي.

الاتحاد الأوروبي يطلق استخباراته لمواجهة مسيرات روسيا

ووفقا لتقرير عرضته فضائية “العربية”، ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز، فإن الوحدة الجديدة ستنشأ داخل الأمانة العامة للمفوضية الأوروبية، وستضم مسؤولين من مختلف أجهزة الاستخبارات في دول الاتحاد، بهدف تجميع المعلومات وتحليلها لخدمة المصالح الأمنية المشتركة.

وأوضح أحد المصادر، أن المفوضية تعمل حاليًا على تطوير المفهوم العام للوحدة دون تحديد جدول زمني لإطلاقها، مشيرًا إلى أن التنفيذ "سيعتمد على الخبرة المتوافرة داخل المفوضية"، بالتعاون مع خدمة العمل الخارجي الأوروبي.

 وأضاف المصدر أن "أجهزة التجسس في الدول الأعضاء تملك كمًّا هائلًا من المعلومات، والمفوضية كذلك، لذا نحن بحاجة إلى طريقة أكثر فاعلية لجمع هذه البيانات واستثمارها بطريقة تخدم الجميع"، لكن الخطوة الجديدة أثارت مخاوف لدى كبار المسؤولين في الخدمة الدبلوماسية الأوروبية، الذين يشرفون على مركز الاستخبارات التابع للاتحاد.

لافروف: مستعدون لأي تجارب نووية ونعد ردا انتقاميا على الاتحاد الأوروبي
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، استعداد بلاده للانخراط في حوار مع واشنطن لمناقشة المخاوف الأمريكية المتعلقة بـ "الأنشطة السرية تحت الأرض" الروسية. 

وتأتي هذه التصريحات في سياق التوتر المتصاعد حول ملف الحد من التسلح وإمكانية استئناف التجارب النووية من قبل القوى الكبرى، وهو ما يعيد ملف الأمن الاستراتيجي إلى واجهة الدبلوماسية بين البلدين.

وقال لافروف في سلسلة تصريحات، اليوم الثلاثاء، نشرتها عنه وسائل إعلام روسية، إن موسكو مستعدة لأي تجارب نووية حال قامت بها أي قوى دولية وأنها لن تنتظر الرد على أي تهديد، معبرا في الوقت ذاته عن قلق موسكو من التصريحات الأمريكية بشأن التجارب النووية للأغراض الجيوسياسية.

وأضاف وزير الخارجية الروسي “مستعدون في موسكو لبحث تحضيرات القمة بين بوتين وترمب عندما تقدم أمريكا مقترحا جديدا للقاء” 

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو تُعد "تدابير انتقامية" رداً على قرار الاتحاد الأوروبي الأخير بفرض قيود مشددة على إصدار تأشيرات شنغن متعددة مرات الدخول للمواطنين الروس. 

ويأتي هذا التصعيد الدبلوماسي كجزء من سلسلة الإجراءات المتبادلة بين الجانبين في ظل الحرب في أوكرانيا، حيث تهدف الإجراءات الأوروبية إلى زيادة الضغط على موسكو على مختلف المستويات.

الأسباب الأوروبية: بررت المفوضية الأوروبية قرارها بتشديد قواعد التأشيرات بضرورة حماية "أمن الاتحاد الأوروبي" من التهديدات المتزايدة، مشيرة إلى "أعمال تخريب" محتملة و"سوء استخدام" للتأشيرات من قبل بعض الروس. 

وبموجب القواعد الجديدة، سيُضطر المواطنون الروس إلى الحصول على تأشيرة لدخول واحد فقط في معظم الحالات، بدلاً من تأشيرات الدخول المتعددة التي كانت تتيح السفر بسهولة.

ويُعتقد أن مصطلح "الأنشطة السرية تحت الأرض" يشير بشكل مباشر إلى قضايا متعلقة بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBT) أو المنشآت النووية العسكرية الروسية. 



 

مصادر أوروبية المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

مجلس النواب

موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ذهب

1600 .. صعود قوي في سعر الجنيه الذهب

إسماعيل الليثي

حبس سائق الفنان الراحل إسماعيل الليثي .. لهذا السبب

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: الشورى مسار حضاري وهو سر تفرد الأمة الإسلامية وقوتها بين الأمم

محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة

أمين البحوث الإسلامية: فضيلة الإمام الأكبر يتابع بنفسه شئون الطلاب الوافدين ويدعمهم

الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب

خلال تخريج دفعة جديدة..نهلة الصعيدي: الوافدون سفراء الأزهر وجسور للتواصل بين الشعوب

بالصور

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها
إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها
إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على أعراض المرض وعلاجه وطرق الوقاية

مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على المرض وأعراضه وطرق الوقاية
مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على المرض وأعراضه وطرق الوقاية
مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على المرض وأعراضه وطرق الوقاية

انهيار مبيعات هيونداي وكيا للسيارات الكهربائية بعد إلغاء الإعفاءات الضريبية

انهيار مبيعات كيا وهيونداي
انهيار مبيعات كيا وهيونداي
انهيار مبيعات كيا وهيونداي

فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة

فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة
فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة
فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد