محافظ شمال سيناء: معبر رفح مفتوح من الجانب المصري.. والإغلاق سببه إسرائيل

أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن معبر رفح البري مفتوح من الجانب المصري منذ السابع من أكتوبر بشكل مستمر، مشددًا على أن الإغلاق من الجانب الآخر يعود لقرارات إسرائيلية تتعلق بالأوضاع الأمنية في قطاع غزة.

جهود لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية

وأشار المحافظ، خلال لقائه مع سفير سنغافورة لدى القاهرة بمعبر رفح لتفقد المساعدات الإنسانية، إلى أن مصر تبذل جهودًا حثيثة لتسهيل دخول المساعدات والإغاثة للفلسطينيين، مؤكدًا استعداد الجانب المصري الكامل لتشغيل المعبر فور السماح به من الجانب الفلسطيني والإسرائيلي.

تعاون دولي لمتابعة الترتيبات الفنية

وأوضح مجاور أن فرق الاتحاد الأوروبي موجودة منذ نحو ثلاثة أسابيع في تل أبيب لمتابعة الترتيبات الفنية مع الجانب الفلسطيني، وهي جاهزة لاستئناف العمل فور الموافقة الإسرائيلية، مشددًا على أن قرار الإغلاق لا يرتبط بأي إجراءات مصرية ويخضع لتقديرات أمنية إسرائيلية.