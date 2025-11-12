قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد طلعت يسخر من المقارنات بين زيزو وخوان بيزيرا .. ماذا قال؟
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025
تقارير: «كوشنر» أبلغ نتنياهو رفض واشنطن تصفية حماس في رفح
لقطات من تدريبات منتخب مصر استعدادًا لمواجهة أوزبكستان ودياً | صور
البابا تواضروس يفتتح مؤتمر كهنة «الأرشيديوسس» | صور
الجيش الأوكراني: تدهور ملحوظ في الوضع الميداني وزحف روسي جنوب شرق زابوريجيا
مسئول في ليفربول يُفجّر مفاجأة : هل يرحل محمد صلاح إلى الدوري السعودي؟
محمد أضا: زيزو «ضيّع كل اللي عمله» في مشهد تجاهل مصافحة هشام نصر
ما هو ثواب الصلاة على الميت؟.. الإفتاء توضح أجرها على الإنسان يوم القيامة
أعلى مستوى في 3 أسابيع .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمصر
رئيس البرلمان العربي يشيد بدقة تنظيم انتخابات مجلس النواب
تقارير: «كوشنر» أبلغ نتنياهو رفض واشنطن تصفية حماس في رفح

فرناس حفظي

كشفت تقارير لوسائل إعلام عربية، أن صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفض واشنطن تصفية حماس في رفح .

وقال مسؤول بالمجلس الوزاري المصغر، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر، توصلا لتسوية لترحيل 200 مسلح من أفراد المقاومة عالقين بأنفاق رفح، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وأضاف المسؤول أن "التسوية تنص على أن تسمح إسرائيل بترحيل المسلحين سالمين".

و في سياق اخر، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى ما يسمى قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، يشكل جريمة سياسية وقانونية وإنسانية، معتبراً إياه قانوناً انتقامياً و تشريعاً رسمياً للقتل وإرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني .

وأضاف فتوح في بيان اصدره أمس "الثلاثاء" إن هذا القانون العنصري ليس إلا إمتداداً للجرائم اليومية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها جيش الاحتلال والمستعمرين بحق أسرانا وشعبنا الأعزل ، حيث يقتلون ويعذبون دون محاسبة أو رادع بإشراف مباشر من وزراء وقادة حكومة الاحتلال ، التي لا تحتاج لقوانين كي تمارس القتل فهي تشرعنه بالدم والسلاح يومياً.
 

