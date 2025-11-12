لأيفون وأندرويد.. كل ما لاتعرفه عن تحديث ببجي 4.1 الجديد



تحديث جديد أطلقت شركة KRAFTON Inc وهو تحديث PUBG Mobile 4.1 وقد تم إطلاقه رسميًا وذلك لجميع المستخدمين حول العالم، وذلك في دفعة جديدة من التطويرات التي تضيف محتوى جديدًا والعديد من المهام الموسمية التي تحمل طابع المرح إليك تفاصيل وخطوات تحميل تحديث PUBG Mobile 4.1 الجديد.

مميزات تحديث PUBG Mobile 4.1

على الجانب الاخر قد جاء تحديث PUBG Mobile 4.1 وذلك بمجموعة ضخمة من الإضافات والكثير من الميزات العديدة، والتي يعد أبرزها الطور الشتوي Frosty Funland، والذي يُعد الحدث الرئيسي وذلك خلال الموسم الحالي، وذلك لأنه يقوم بتحوّيل أجزاء من خرائط Vikendi وLivik وErangel وذلك إلى عالم جليدي ساحر مليء بالعديد من المغامرات والمفاجآت

ويمكن للاعبين من خلال تحديث PUBG Mobile 4.1 للاعبين استكشاف مدن جليدية جديدة من خلال اللعبة ويقدّم تحديث PUBG Mobile 4.1 أيضًا العديد وسائل التنقل المبتكرة

في المقابل، سيبدأ موسم Metro Royale 27 رسميًا خلال نوفمبر، وذلك بالتزامن مع فعاليات احتفالية أبرزها Crazy Chicken Day في نوفمبر الجاري، والذي يأتي بطابع فكاهي مختلف



قبل بدء عملية التحديث، يُنصح بالتالي:

يجب وجود مساحة تخزين كافية على هاتفك، وذلك لأن التحديث يحتوي على محتوى ضخم يشمل العديد من الخرائط الجديدة.

يجب التأكد من أن اتصال الإنترنت يعد مستقر وسريع وذلك لتجنّب الأخطاء

في النهاية يجب الانتباه إلى إن التحديث يأتي استكمالاً لسلسلة من التحسينات الكبرى والتي بدأت مع الإصدار 4.0،