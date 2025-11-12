قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيارة تعارف بين قداسة البابا وسفير الإمارات الجديد بالقاهرة
اكتشاف مشكلة في القلب لنجم البرازيل.. تفاصيل
النجاح أفعال.. مصطفى حدوتة بعد تصدر أغنية باشا التريند
نجم تشيلسي يتعرض لعملية سرقة جديدة.. تفاصيل
اختصاصات إدارة التفتيش على نيابة النقض..تعرف عليها
الكرملين: أوروبا تستعد لحرب مع روسيا
القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة
حوافز غير ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقانون.. تعرف عليها
مميزات قوية وسعر متميز.. مواصفات هاتف هونر 400 الجديد
إصابة شاب في حادث تصادم على محور دار السلام بسوهاج.. صور
سفير الإمارات يلتقي البابا تواضروس: العلاقات بين البلدين تمثل نموذجاً للعلاقات الراسخة
10 صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لأيفون وأندرويد.. كل ما لاتعرفه عن تحديث ببجي 4.1 الجديد

تحديث ببجي 4.1 الجديد
تحديث ببجي 4.1 الجديد
لمياء الياسين


تحديث جديد أطلقت شركة KRAFTON Inc  وهو تحديث PUBG Mobile 4.1 وقد تم إطلاقه رسميًا وذلك لجميع المستخدمين حول العالم، وذلك في دفعة جديدة من التطويرات التي تضيف محتوى جديدًا والعديد من المهام الموسمية التي تحمل طابع المرح إليك  تفاصيل وخطوات تحميل تحديث PUBG Mobile 4.1 الجديد.

مميزات تحديث PUBG Mobile 4.1

على الجانب الاخر قد جاء تحديث PUBG Mobile 4.1 وذلك بمجموعة ضخمة من الإضافات والكثير  من الميزات العديدة، والتي يعد أبرزها الطور الشتوي Frosty Funland، والذي يُعد الحدث الرئيسي وذلك خلال الموسم الحالي، وذلك لأنه يقوم بتحوّيل أجزاء من خرائط Vikendi وLivik وErangel وذلك إلى عالم جليدي ساحر مليء بالعديد من المغامرات والمفاجآت
ويمكن للاعبين من خلال تحديث PUBG Mobile 4.1 للاعبين استكشاف مدن جليدية جديدة من خلال اللعبة ويقدّم تحديث PUBG Mobile 4.1 أيضًا العديد وسائل التنقل المبتكرة 

في المقابل، سيبدأ موسم Metro Royale 27 رسميًا خلال نوفمبر، وذلك بالتزامن مع فعاليات احتفالية أبرزها Crazy Chicken Day في نوفمبر الجاري، والذي يأتي بطابع فكاهي مختلف


قبل بدء عملية التحديث، يُنصح بالتالي:

يجب وجود مساحة تخزين كافية على هاتفك، وذلك لأن التحديث يحتوي على محتوى ضخم يشمل العديد من الخرائط الجديدة.
يجب التأكد من أن اتصال الإنترنت يعد مستقر وسريع وذلك لتجنّب الأخطاء 

في النهاية يجب الانتباه إلى إن التحديث يأتي استكمالاً لسلسلة من التحسينات الكبرى والتي بدأت مع الإصدار 4.0، 

تحديث PUBG Mobile 41 خطوات تحميل موسم Metro Royale 27 وسائل التنقل مساحة تخزين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

هيدي كرم

بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ترشيحاتنا

سفير الفاتيكان فى زيارة دير سانت كاترين

بالصور.. سفير الفاتيكان يزور دير سانت كاترين التاريخي ويلتقي رئيس الأساقفة

اجتماع محافظة المنوفية

اجتماع تنسيقي لمناقشة موقف تسليم عدد من مشروعات " حياة كريمة " بالمنوفية

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يناقش موقف تسليم مشروعات الصرف الصحي بقرى أشمون والشهداء

بالصور

زراعة الشرقية تنظم مرورا ميدانيا لمتابعة صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

10 صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين

١٠ صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
١٠ صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
١٠ صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين

الكشف على 2076 مواطنا بقرية شبرا السلام بمركز منيا القمح

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط الطازة والصحية خطوة بخطوة

أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط
أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط
أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد