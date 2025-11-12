قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير خارجية تركيا: هناك حاجة ماسة لتوضيح تفاصيل عمل القوة الدولية في غزة
صدمة للزمالك.. اتحاد الكرة يكشف عقوبات السوبر المصري
صورة إسماعيل الليثي وابنه ضاضا تتصدر سرادق العزاء في إمبابة.. شاهد
بيان تحذيري من هيئة الأرصاد حول بدء موجة من التقلبات الجوية.. تفاصيل
الأزهر يدين التفجير الإرهابي في العاصمة الباكستانية: الإسلام بريء من هذه الانتهاكات
زلزال يضرب قبرص.. والشرقية أكثر المحافظات شعورًا بالهزة في مصر
توافق مصري تركي على أهمية تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام
أبو شقة: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد في صالح المواطن
دينا الشربيني تحرر محضرا ضد المذيعة مروة صبري| ما القصة؟
الكرملين: روسيا لا تزال مستعدة لمواصلة عملية التفاوض بشأن أوكرانيا
بعد تحرك البرلمان بشأن الجمعة البيضاء.. عقوبات بالجملة لأصحاب العروض الوهمية
رابط رسمي.. موعد التقديم في طرح 25 ألف وحدة سكنية عبر منصة مصر العقارية
محافظات

جامعة بنها تواصل فعاليات مبادرة من أجل قلوب أطفالنا

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة
إبراهيم الهواري

واصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، فعاليات مبادرة "من أجل قلوب أطفالنا" وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم صحة طلاب المدارس وتوفير الرعاية الوقائية والعلاجية لضمان نشء سليم وصحة أفضل لأبنائنا في المستقبل.

يأتي ذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، وبإشراف الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبالتعاون مع مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ، وبتنسيق وحضور رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي استمرار اطلاق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها العديد من المبادرات الصحية في مختلف مراكز محافظة القليوبية، تفعيلا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المحلي ، ودعمًا لجهودها في تحقيق التنمية الصحية المستدامة من خلال إطلاق العديد من المبادرات للتصدى للكثير من الأمراض. 

وأشار الجيزاوي إلى أن مبادرة “من أجل قلوب أطفالنا” تستهدف تنفيذ القوافل الطبية التي تجوب مدارس التعليم الأساسي على مستوى المحافظة لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب والاكتشاف المبكر للأمراض المختلفة.

من جانبها قالت الدكتورة نيرمين عدلي إن قافلة اليوم استهدفت مدرسة المنشأة الكبرى الابتدائية الحديثة رقم (1) بمركز كفر شكر وضمت عددا من التخصصات الطبية ، مشيرة إلى أن القافلة  قامت بإجراء 498 كشفًا طبيًا فى تخصصي الرمد والأنف والأذن والحنجرة والأطفال والروماتيزم ، شملت 114حالة أمراض العيون (رمد) ، و136 حالة أمراض الأنف والأذن، و115 حالة أطفال ، و133حالة روماتيزم  بالإضافة إلي عمل 10 نظارات طبية وتم صرف العلاج مجانا، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات والفحوصات اللازمة.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

هيدي كرم

بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

زينة

زينة تطلب الدعاء لشقيقة ياسمين رئيس بعد تعرضها لأزمة صحية

دارين حداد

دارين حداد تكشف عن وجه زوجها لأول مرة فى أحدث ظهور.. شاهد

يوسف شاهين

بدء استقبال أفلام مهرجان بردية السينمائي في دورته الثالثة يوسف شاهين

بالصور

بعد شائعات ارتباطها بالهضبة.. شاهد أجرأ إطلالات أسماء جلال

أسماء جلال
أسماء جلال
أسماء جلال

صورة إسماعيل الليثي وابنه ضاضا تتصدر سرادق العزاء في إمبابة.. شاهد

عزاء اسماعيل الليثي
عزاء اسماعيل الليثي
عزاء اسماعيل الليثي

محمود الليثي أول الحضور في عزاء إسماعيل الليثي بإمبابة

محمود الليثي
محمود الليثي
محمود الليثي

تحت شعار «معا نستطيع» ..تسليم كراسي متحركة وسماعات طبية وأطراف صناعية للمستحقين بالشرقية|صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

