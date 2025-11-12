قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوافز غير ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقانون.. تعرف عليها
مميزات قوية وسعر متميز.. مواصفات هاتف هونر 400 الجديد
إصابة شاب في حادث تصادم على محور دار السلام بسوهاج.. صور
سفير الإمارات يلتقي البابا تواضروس: العلاقات بين البلدين تمثل نموذجاً للعلاقات الراسخة
10 صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
رئيس النواب: صدور قانون الإجراءات الجنائية محطة تاريخية فارقة في مسيرة الدولة
شيخة المجاهدين.. فرحانة سالم تُسطِّر بدمها تاريخ سيناء من قلب الصحراء إلى تكريم العاصمة
منظومة التأمين الصحي الشامل تنجح في خفض الإنفاق الشخصي على الصحة لـ 53.8٪
محافظ المنيا: من المهم تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني
حبس سائق إسماعيل الليثي 4 أيام على ذمة التحقيق.
الغندور: نادي معاه فلوس والحكام بتعمله حساب هيجيب بطولات
رئيس الوزراء لـ وزير الكيماويات الهندي: صناعة الأسمدة تأتي ضمن أولويات عملنا
تكنولوجيا وسيارات

مميزات قوية وسعر متميز.. مواصفات هاتف هونر 400 الجديد

هواتف هونر
هواتف هونر
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في شراء هاتف الفئة المتوسطة هونر 400 والذي يأتي بتصميم أنيق، وبشاشة كبيرة وعالية السطوع، ويتميز الهاتف بكاميرا رئيسية تبلغ دقتها حوالي 200 ميجابكسل، ويدعم العديد  من مزايا الذكاء الاصطناعي وذلك للتحسين من تجربة الاستخدام والمساعدة في القيام بتحرير الصور.

ميزات هواتف هونر 400 

يتميز هاتف هونر 400 أيضًا باحتوائه على بطارية كبيرة تدعم الشحن السريع، كما يعد  من أبرز هواتف الفئة المتوسطة في الوقت الحالي في الأسواق.

وفيما يلي أهم ميزات هاتف هونر 400 الجديد:

يأتي هاتف هونر 400 بتصميم  وهيكل نحيف وحواف رفيعة أما عن وزنه فيبلغ حوالي 184 جرامًا، وبسُمك 7.3 ملم، ويتوفر الهاتف بأربعة ألوان هي الأزرق والأسود  والفضي .

على الجانب الآخر يأتي هاتف هونر 400 مزود بشاشة AMOLED .

يعمل هاتف هونر 400 الجديد بمعالج Snapdragon 7 Gen 3 من كوالكوم ويأتي بذاكرة وصول عشوائي تبلغ 8 أو 12 جيجابايت ونظام التشغيل MagicOS 9 المستند إلى أندرويد 15 .

مواصفات هاتف هونر 400

أما عن مواصفات التصوير فيأتي هاتف هونر 400 بكاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الرئيسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل ويدعم نظام التصوير مزايا ذكاء اصطناعي لتعزيز دقة الألوان، ووضوح الصور 

يضم هذا الهاتف أيضًا كاميرا أمامية تبلغ دقتها 50 ميجابكسل و تدعم الكاميرات الخلفية والأمامية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 4K.

يحتوي هاتف هونر 400 على بطارية تبلغ سعتها 6000 ميلي أمبير في الساعة تدوم ليوم كامل من الاستخدام الكثيف ويدعم الهاتف أيضًا الشحن السلكي العكسي بقدرة تبلغ 5 واط، 

هونر 400 الذكاء الاصطناعي هاتف هونر 400 شاشة AMOLED

