زينة تطلب الدعاء لشقيقة ياسمين رئيس بعد تعرضها لأزمة صحية

طلبت الفنانة زينة من جمهورها الدعاء لشقيقة الفنانة ياسمين رئيس بعد تعرضها لأزمة صحية،عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشاركت زينة صورة عبر ستوري بموقع انستجرام، وعلقت عليها: "دي نرمين أخت ياسمين رئيس، تعبانة أوي، عاملة زي الملايكة، أرجوكم ادعولها بالشفاء، ربنا يخليها لأختها وعيلتها".



وتعد ياسمين رئيس الوحيدة في نجمات جيلها التي تم اختيار فيلمها فتاة المصنع ضمن القائمة

فيلم فتاة المصنع من بطولة ياسمين رئيس، هاني عادل، سلوى خطاب، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وسام سليمان وإخراج محمد خان .

وفي سياق اخر، تصور ياسمين رئيس في الوقت الحالي فيلم الست لما، والعمل من بطولة يسرا، ياسمين رئيس، درة، دنيا سامي، وغيرهم من النجوم .

وتعد احدث اعمال ياسمين رئيس فيلم ماما وبابا الذي حقق إيرادات كبيرة في السينمات حتى وصلت إلى 15 مليون جنيه في مصر، وتقترب من 200 مليون جنيه في السعودية

والفيلم من بطولة ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن توتا، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ورشة براح وإخراج أحمد القيعي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي .