صابرين: نفسي أعمل قصة حياتي مع زوجي فيلم لأنها قصة حب كبيرة

أعربت الفنانة صابرين عن رغبتها في تحويل قصة حبها مع زوجها إلى عمل سينمائي، مؤكدة أن علاقتهما مليئة بالمواقف الإنسانية والمشاعر الصادقة التي تستحق أن تُروى على الشاشة.

وقالت صابرين، في تصريحات تلفزيونية لقناة DMC على هامش مشاركتها في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إنها ترى أن قصة حياتها الزوجية تصلح لأن تكون فيلمًا رومانسيًا مليئًا بالإلهام والتحديات، مضيفة: "نفسي أعمل قصة حياتي مع جوزي فيلم، لأنها قصة حب كبيرة جدًا، فيها تفاصيل تستحق تتشاف."

وأشادت صابرين في حديثها بالدور الذي يلعبه زوجها في دعمها الفني والإنساني، مؤكدة أن الحب الحقيقي يظهر في المواقف الصعبة قبل اللحظات الجميلة.

يذكر أن تألقت الفنانة صابرين في فيلم بنات الباشا و الذي يعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي



يُعرض فيلم "بنات الباشا" للمرة الأولى يوم الأربعاء 18 نوفمبر في الساعة التاسعة مساءً بدار الأوبرا المصرية، كما يُعاد عرضه مرة ثانية في سينما الزمالك يوم الخميس 19 نوفمبر في الواحدة ظهرًا، بينما يكون العرض الثالث يوم الجمعة في إحدى دور العرض الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر.