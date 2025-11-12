قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: لمصر الحق الكامل في الدفاع عن مصالحها المائية وفقًا للقانون الدولي
ننشر تفاصيل التحقيق بمدرسة التجمع اليوم وكواليس قرار وضعها تحت إشراف التعليم
من أمراض القلوب.. دينا أبو الخير: الغفلة عن ذكر الله أخطر من وساوس الشيطان |فيديو
وزير الخارجية: إعلان الرباعية الصادر في 12 سبتمبر خارطة طريق لإنقاذ السودان
هل يجوز بيع الأب هدية ذهبية أُهديت لطفله الصغير؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
الحكومة: إعلان خلو مصر من التراكوما شهادة جديدة على جهود تحسين الرعاية الصحية
وزير الخارجية: الاهتمام العالمي بما يحدث في السودان يكاد يكون منعدمًا | فيديو
شتاء مبكر.. إرشادات من الأرصاد للسلامة أثناء العواصف الرعدية المتوقعة غدا
مدير عام مصلحة الضرائب يكشف المستور ويفضح رجال أعمال ومحاسبين في قضية رشوة
وزير الخارجية: زيارتي للسودان بتعليمات مباشرة من الرئيس السيسي لتأكيد تضامننا مع الأشقاء
إحنا شعب واحد في بلدين.. وزير الخارجية: الخرطوم عمق استراتيجي للقاهرة والعكس صحيح
وصلت لـ 600 ألف جنيه.. تخفيضات لـ أسعار 5 سيارات زيرو في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

صابرين: نفسي أعمل قصة حياتي مع زوجي فيلم لأنها قصة حب كبيرة

أوركيد سامي

أعربت الفنانة صابرين عن رغبتها في تحويل قصة حبها مع زوجها إلى عمل سينمائي، مؤكدة أن علاقتهما مليئة بالمواقف الإنسانية والمشاعر الصادقة التي تستحق أن تُروى على الشاشة.

وقالت صابرين، في تصريحات تلفزيونية لقناة DMC على هامش مشاركتها في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إنها ترى أن قصة حياتها الزوجية تصلح لأن تكون فيلمًا رومانسيًا مليئًا بالإلهام والتحديات، مضيفة: "نفسي أعمل قصة حياتي مع جوزي فيلم، لأنها قصة حب كبيرة جدًا، فيها تفاصيل تستحق تتشاف."

وأشادت صابرين في حديثها بالدور الذي يلعبه زوجها في دعمها الفني والإنساني، مؤكدة أن الحب الحقيقي يظهر في المواقف الصعبة قبل اللحظات الجميلة.

يذكر أن تألقت الفنانة صابرين في فيلم بنات الباشا و الذي يعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 


يُعرض فيلم "بنات الباشا" للمرة الأولى يوم الأربعاء 18 نوفمبر في الساعة التاسعة مساءً بدار الأوبرا المصرية، كما يُعاد عرضه مرة ثانية في سينما الزمالك يوم الخميس 19 نوفمبر في الواحدة ظهرًا، بينما يكون العرض الثالث يوم الجمعة في إحدى دور العرض الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر.

صابرين مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اخبار الفن نجوم الفن

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

هيدي كرم

بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

الولايات المتحدة تقرب قواتها من فنزويلا

طبول الحرب تقرع.. الولايات المتحدة تقرب قواتها من فنزويلا وكاراكاس تعلن تعبئة عسكرية شاملة

أرشيفية

واشنطن: سنستخدم كل الوسائل لتعطيل برامج إيران للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة

وزير خارجية تركيا

وزير خارجية تركيا: مصر أكبر شريك تجاري في إفريقيا.. ونستهدف 15 مليار دولار تبادلًا تجاريًا

بالصور

100 صورة للنجوم على ريد كاربت القاهرة السينمائي.. الألبوم الكامل

هنادي مهنا رفقة زوجها أحمد خالد صالح في افتتاح مهرجان القاهرة

وصلت لـ 600 ألف جنيه.. تخفيضات لـ أسعار 5 سيارات زيرو في مصر

صور تجمع بين هيدى كرم وزوج مى عز الدين والجمهور يتساءل عن علاقتهما

فيديو

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني ويحول جلده للون الأصفر

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

جانب من الفعالية

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن من ذوى الهمم بعدد من المحافظات

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: السكن والمساكنة: رؤية أخلاقية واجتماعية في ضوء القيم المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: قَصة شعر الموليت جدلية عابثة

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

