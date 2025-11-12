قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

100 صورة للنجوم على ريد كاربت القاهرة السينمائي.. الألبوم الكامل

إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي
إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي
تقى الجيزاوي

انطلقت اليوم الدورة ٤٦ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور الحفل ، ومن أبرزهم ،حسين فهمي، ليلى علوي، يسرا ، درة، ميريهان حسين، أحمد السقا ، أحمد مجدي ، صبري فواز ، ليلى عز العرب ، وهاجر الشرنوبي ، اروي جودة، إلهام شاهين ، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح ، لبلبة .

المكرمون

ومن المقرر أن يكرم اليوم عدد من الفنانين منهم الفنان خالد النبوي، بجائزة فاتن حمامة للتميز ، فيما يتم منح المخرج الكبير عمر عبد العزيز جائزة الهرم الذهبي، كما سيتم تكريم مدير التصوير السينمائي الكبير محمود عبد السميع بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر. 

القنوات الناقلة للحفل

من المقرر نقل فعاليات الحفل، عبر قناة dmc العامة، حيث من المقرر ان يحضر عدد كبير من الفنانين والشخصيات الفنية والثقافية. 

فيلم الافتتاح

كما يعرض عقب حفل الافتتاح الفيلم الروائي "المسار الأزرق" (The Blue Trail – O Último Azul) ليكون فيلم افتتاح الدورة السادسة والأربعين، التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025، ويعرض الفيلم خارج المسابقة الرسمية​.

ينقل الفيلم، للمخرج البرازيلي جابريل ماسكارو، قصة تيريزا البالغة من العمر 77 عامًا، والتي تعيش في بلدة صناعية صغيرة بالأمازون، إلى أن تتلقى قرارًا رسميًا بالانتقال إلى مستعمرة سكنية مخصصة للمسنين. في هذا المكان المعزول يُؤخذ كبار السن لقضاء سنواتهم الأخيرة بينما يكرس الجيل الشاب حياته للإنتاجية والنمو. ترفض تيريزا ذلك المصير وتنطلق في رحلة عبر نهر الأمازون لتحقيق أمنية أخيرة قبل سلب حريتها، وهو قرار سيغير حياتها إلى الأبد.

الفيلم إنتاج مشترك من البرازيل والمكسيك وتشيلي وهولندا، من بطولة دينيز وينبيرج، رودريغو سانتورو، ميريام سوكوراس وآدانيلو​.

احمد خالد صالح وهنادي مهنا
تخفيضات أسعار 5 سيارات زيرو
