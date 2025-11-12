تكريم المخرج موري بيلجي جيلان رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

كرم الفنان حسين فهمي ووزير الثقافة أحمد هنو المخرج التركي نوري بيلجي جيلان الذي حرص على تقديم لجنة تحكيم المسابقة الدولية للمهرجان في حفل الافتتاح.

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي يُقام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، عن اختيار المخرج التركي الكبير نوري بيلجي جيلان رئيسًا للجنة تحكيم المسابقة الدولية في دورته السادسة والأربعين، المقرر إقامتها في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025 في القاهرة.

يُعد جيلان واحدًا من أبرز المخرجين المعاصرين في السينما العالمية، حيث تميزت أعماله بعمقها الإنساني والفلسفي ولغتها البصرية البديعة. وقد حصل فيلمه "بيات شتوي" على السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي، بينما فازت أفلامه "بعيد" و"حدث ذات مرة في الأناضول" بالجائزة الكبرى في دورات أخرى لنفس المهرجان، كما حصل على جائزة أفضل مخرج عن فيلمه "ثلاثة قرود". وتُعتبر أفلامه علامات فارقة في السينما العالمية لما تحمله من أسئلة وجودية ورؤى جمالية متفردة.

المكرمين

‎ومن المقرر أن يكرم اليوم عدد من الفنانين ومنهم الفنان خالد النبوي، بجائزة فاتن حمامة للتميز ، فيما يتم منح المخرج الكبير عمر عبد العزيز جائزة الهرم الذهبي، كما سيتم تكريم مدير التصوير السينمائي الكبير محمود عبد السميع بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

‎القنوات الناقلة للحفل

‎الحفل من المقرر نقل فاعلياته عبر قناة dmc العامة، حيث من المقرر ان يحضر عدد كبير من الفنانين والشخصيات الفنية والثقافية.



‎فيلم الافتتاح

‎كما يعرض عقب حفل الافتتام الفيلم الروائي "المسار الأزرق" (The Blue Trail – O Último Azul) حيث وقت الاختيار ليكون فيلم افتتاح الدورة السادسة والأربعين، التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025. ويعرض الفيلم خارج المسابقة الرسمية . ينقل الفيلم، للمخرج البرازيلي جابريل ماسكارو، قصة تيريزا البالغة من العمر 77 عامًا، والتي تعيش في بلدة صناعية صغيرة بالأمازون، إلى أن تتلقى قرارًا رسميًا بالانتقال إلى مستعمرة سكنية مخصصة للمسنين. في هذا المكان المعزول يُؤخذ كبار السن لقضاء سنواتهم الأخيرة بينما يكرس الجيل الشاب حياته للإنتاجية والنمو. ترفض تيريزا ذلك المصير وتنطلق في رحلة عبر نهر الأمازون لتحقيق أمنية أخيرة قبل سلب حريتها، وهو قرار سيغير حياتها إلى الأبد . الفيلم إنتاج مشترك من البرازيل والمكسيك وتشيلي وهولندا، من بطولة دينيز وينبيرج، رودريغو سانتورو، ميريام سوكوراس وآدانيلو.