رابطة العالم الإسلامي تُدين التفجير الإرهابي في نيودلهي

أدانت رابطةُ العالَم الإسلامي اليوم /الأربعاء/ التفجيرَ الإرهابي، وسطَ العاصمة الهندية "نيودلهي".

وندّد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى - وفق وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم - بهذه الجريمة الإرهابية، مجدِّدًا التأكيد لموقف الرابطة والشعوب الإسلاميّة كافةً المنضوية تحت مظلّتها، الرافض والمُدين بشدّة للعُنفِ والإرهاب بكلّ صُوَره وذرائعه.

كما أعرب العيسى عن تعازي الرابطة وتعاطفها مع أُسر الضحايا، متمنّيًا للمصابين الشفاءَ العاجل.