حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية.. تحذير من الأرصاد عن طقس اليوم الخميس
المبعوث الأمريكي إلى العراق: نتطلع للعمل مع الحكومة المقبلة
النقل توقع عقدًا لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائى السريع مع اتحاد شركات
شبورة مائية وأجواء خريفية حارة.. حالة الطقس اليوم| فيديو
وزير الخارجية ونظيره التركي يؤكدان دعمهما لـ فلسطين ويُطالبان بمساهمة المجتمع الدولي لإعادة إعمار غزة
الخارجية الصينية: نعارض بشدة بيان مجموعة الـ 7 بشأن التعزيزات العسكرية الصينية
تركيا تعلن العثور على كل جثامين الطائرة المنكوبة على الحدود الجورجية
رد مبلغ التأمين لمرشحي المرحلة الأولى لانتخابات النواب في هذا الموعد
مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟
كينيا تكتشف أكبر منجم ذهب منذ عقود بقيمة تتجاوز 5.2 مليار دولار
الله أعلم بالنوايا.. رد ناري من مدحت شلبي على عدم مصافحة زيزو لـ هشام نصر
بسبب تايوان.. اندلاع حرب كلامية وإعلامية بين الصين واليابان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

دوام مسائي لرؤساء القرى يومَي الأحد والأربعاء لتسريع خدمات المواطنين بالوادي الجديد

ديوان محافظة الوادي الجديد
ديوان محافظة الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

وجّه اللواء  محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتكثيف الانضباط الخدمي على مستوى الوحدات المحلية القروية، وأصدر قرارًا يُلزم رؤساء القرى بالوجود في مقار عملهم خلال الفترة المسائية يومَي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، إضافةً إلى الفترة الصباحية، بما يضمن سرعة قضاء مصالح الأهالي وتيسير متطلباتهم اليومية داخل نطاق القرى.


أوضح الزملوط، أن الوجود الإداري في فترتَين يهدف إلى استيعاب ضغط الخدمات، خاصة للموظفين والعمال وأصحاب الأعمال الحرة الذين يتعذّر عليهم التردد صباحًا، كما جرى تأكيد إعداد جداول حضور واضحة، تُعلن للمواطنين داخل مقرات الوحدات القروية وعلى الصفحات الرسمية، مع توفير قنوات استقبال الشكاوى والطلبات في الفترتين لضمان سرعة البتّ والرد.


 وشدّد المحافظ على تكليف التفتيش والمتابعة بالمحافظة والمراكز بالمرور المفاجئ خلال الفترتَين؛ لقياس انتظام الحضور ومستوى الاستجابة لمطالب المواطنين، على أن يُجرى تحرير تقارير تقييم دورية تُعرض على ديوان عام المحافظة، كما جرى التنبيه بتفعيل دفاتر الحضور والانصراف الإلكترونية واليدوية، وربطها بخط ساخن مخصّص لاستقبال شكاوى المواطنين وتتبّع مسارها حتى الحل.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

نعي نقابة الأطباء للراحل الدكتور محمود الجبالي

الكل حزين عليه.. الأطباء تبكي رحيل الدكتور محمود الجبالي

محمد صبحي

جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

إسماعيل الليثي

قلبي بيتقطع عليهم.. والد ضحايا حادث إسماعيل الليثي يروي تفاصيل الواقعة

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

الزمالك

هل يتم تجميد مجلس لبيب بعد التفتيش على الزمالك.. الشباب والرياضة ترد

استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا 2025.. خطوات ورسوم وشروط التقديم

استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا 2025.. خطوات ورسوم وشروط التقديم

اجتماع وزير الكهرباء والتنمية المحلية

الكهرباء والبيئة يبحثان التعاون فى الطاقات المتجددة والموارد الطبيعية

أرشيفية

البيطريين تعلن مواعيد فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي |مستند

نعي نقابة الأطباء للراحل الدكتور محمود الجبالي

الكل حزين عليه.. الأطباء تبكي رحيل الدكتور محمود الجبالي

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

ميريهان حسين تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

