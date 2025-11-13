قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرشح برلماني يعلن انسحابه من جولة الإعادة بدائرة إيتاي البارود وشبراخيت بالبحيرة
ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر
حماية المستهلك: ضبط 2.5 طن لحوم منتهية الصلاحية بشبرا الخيمة.. تفاصيل
نتنياهو غاضبا: أقود حربا وأُحاكم بسبب سيجار من صديق
وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ ويؤكد: الدبلوماسية البرلمانية أداة لدعم مصالح المصريين بالخارج
خالد الجندي يكشف عن عبادة فضلها عظيم وتجعلك من القانتين
هل تم اختراق كلمات المرور الخاصة بك؟.. لا تقلق هذا الموقع سيخبرك
الأوروبي للدراسات: الكرملين يتوقع تفاوض أوكرانيا بعد التفوق الروسي
بسبب خلافات بينهما.. الحزن يخيم على أسرة الزوجة المقـ تولة على يد زوجها في المنوفية
بيسكوف: أوكرانيا أغلقت باب السلام.. وروسيا تتجه نحو الحسم الميداني
إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي بالبحيرة
خالد الجندي يكشف عن فئة من الناس يباهي الله بهم الملائكة.. من هم؟
الهلال الأحمر يعزز جاهزيته بتدريب 120 متطوعا ضمن فرق الاستجابة للطوارئ

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

يستعد الهلال الأحمر المصري لمواجهة الأزمات والكوارث، حيث نفذت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ أربعة تدريبات تأسيسية، بعدد من فروع الجمعية على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وشهدت التدريبات مشاركة 120 متطوعًا من فروع: القاهرة، الجيزة، الوادي الجديد، القليوبية، الشرقية، البحيرة، بورسعيد، السويس، المنوفية، الدقهلية، الغربية، إلى جانب وحدات الهلال الأحمر المصري بجامعات: بدر، الجلالة، 6 أكتوبر.

ويأتي تنفيذ هذه التدريبات في إطار حرص الهلال الأحمر المصري على رفع كفاءة متطوعيه وتأهيلهم للاستجابة السريعة والفعّالة في الحالات الطارئة وغير الطارئة ، بما يضمن تقديم خدمات إنسانية آمنة وفعّالة وقت الأزمات.

الأزمات والكوارث فرق الاستجابة الهلال الأحمر المصري اللجنة الدولية للصليب الأحمر

