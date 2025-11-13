الهلال الأحمر يعزز جاهزيته بتدريب 120 متطوعا ضمن فرق الاستجابة للطوارئ

يستعد الهلال الأحمر المصري لمواجهة الأزمات والكوارث، حيث نفذت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ أربعة تدريبات تأسيسية، بعدد من فروع الجمعية على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وشهدت التدريبات مشاركة 120 متطوعًا من فروع: القاهرة، الجيزة، الوادي الجديد، القليوبية، الشرقية، البحيرة، بورسعيد، السويس، المنوفية، الدقهلية، الغربية، إلى جانب وحدات الهلال الأحمر المصري بجامعات: بدر، الجلالة، 6 أكتوبر.

ويأتي تنفيذ هذه التدريبات في إطار حرص الهلال الأحمر المصري على رفع كفاءة متطوعيه وتأهيلهم للاستجابة السريعة والفعّالة في الحالات الطارئة وغير الطارئة ، بما يضمن تقديم خدمات إنسانية آمنة وفعّالة وقت الأزمات.