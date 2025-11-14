أخبارأسوان| إشادة بملف التقنين.. حملات لرفع الإشغالات.. وأنشطة جامعية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق : 13/11/2025 أحداث متنوعة .

عقد الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس لجنة إسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها إجتماعاً موسعاً مع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، بحضور القيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإسراع فى إنهاء ملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة والحفاظ على حق الشعب فى أراضيه .

وخلال الإجتماع أشاد الفريق أسامة عسكر بالجهود المتميزة التى قامت بها أجهزة محافظة أسوان ، والتى ساهمت فى زيادة نسب الإنجاز فى هذا الملف الحيوى لتصبح 93 % ، وهو ما أدى إلى تقدم ترتيب المحافظة والوصول للمركز الخامس على مستوى محافظات الجمهورية .

مستشار رئيس الجمهورية يشيد بجهود أسوان بملف التقنين وتحقيق المركز الخامس

قاد المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان حملة مكبرة لإزالة التعديات والاشغالات بطريق الكورنيش وأبطال التحرير ، وأيضاً بشارع السوق السياحى وعدد من الشوارع الفرعية ، وذلك بمرافقة إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان ، بالإضافة إلى المهندسين والفنيين والعاملين ، مدعمين بسيارات الوحدة المحلية وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

نائب محافظ أسوان يقود حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بالشوارع والميادين

جهود متنوعة

شاركت جامعة أسوان في فعاليات مبادرة "صحّح مفاهيمك" التي استضافها معهد إعداد القادة بجامعة حلوان ، وذلك برعاية تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان.

وشهد الملتقى الطلابي "قادة الوعي" مشاركة متميزة من طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، حيث تناولت فعالياته العديد من اللقاءات الحوارية والمحاضرات التوعوية حول الأمن القومي، وأهمية القراءة، والمشروع القومي للقراءة، إلى جانب ورش عمل حول المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة وتعزيز الوعي الوطني والفكري لدى الشباب.

جامعة أسوان تشارك في مبادرة صحّح مفاهيمك لنشر الوعي