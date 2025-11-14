وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيره التركي مستجدات المنطقة

أفاد تقرير إيراني بأن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره التركي، هاكان فيدان، تناول خلاله مسار العلاقات الثنائية وبحث آخر المستجدات الإقليمية.

ووفق التقرير، قدّم عراقجي تعازيه لأنقرة في حادث تحطم طائرة النقل العسكرية التركية ووفاة أفراد طاقمها العشرين.

وفي وقت سابق، علق السفير رخا أحمد مساعد وزير الخارجية الأسبق، على زيارة وزير الخارجية إلى تركيا لتعزيز العلاقات الثنائية.

وقال رخا أحمد في مداخلة هاتفية على قناة “تن”: "زيارة وزير الخارجية لتركيا مهمة وتستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وهناك لجنة تخطيط مشتركة تعد للقمة القادمة بين الرئيس السيسي وأردوغان العام المقبل".



وتابع رخا أحمد: "يتم التباحث في مختلف الموضوعات السياسية والاقتصادية بين مصر وتركيا ".

وأكمل رخا أحمد: "وزير الخارجية بحث مستجدات الأوضاع في غزة مع وزير خارجية تركيا والتأكيد على أهمية البدء في المرحلة الثانية من اتفاق غزة وأهمية البدء في إعادة إعمار غزة ".

ولفت رخا أحمد إلى أن مصر وتركيا قوتان لهما ثقل في المنطقة، وهناك تنسيق مستمر بين البلدين تجاه مختلف قضايا المنطقة سواء في غزة او ليبيا أو سوريا.