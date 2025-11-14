محافظة الجيزة تنضم إلى شبكة اليونسكو لمدن الإبداع في صناعة الأفلام

شهد كل من د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ود.منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وم.عادل النجار محافظ الجيزة، احتفال محافظة الجيزة بانضمامها إلى شبكة اليونسكو لمدن الإبداع في مجال صناعة الأفلام لعام 2025، بحضور عدد من قيادات الوزارتين والمحافظة، وممثلي المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية.

أعرب الدكتور أيمن عاشور عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي يجسد فخرًا جديدًا لمصر بانضمام محافظة الجيزة إلى شبكة اليونسكو لمدن الإبداع في مجال الأفلام، بترشيح من اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، مؤكدًا أن هذا الانضمام تتويج لجهود المحافظة في إعداد ملف متميز، واختيار مستحق لمدينة تجمع بين عبق التاريخ وروح الإبداع، وتحتضن أهرامات الجيزة، إضافة إلى المتحف المصري الكبير، الذي يعد أكبر متحف في العالم، بما يليق بعظمة مصر وتاريخها العريق.

وأكد وزير التعليم العالي أن مصر كانت ولا تزال قلب الإبداع الفني والسينمائي في العالم العربي، بتاريخها الفني السينمائي الممتد لأكثر من قرن، وقد شكلت خلاله السينما المصرية مرآة للمجتمع، وجسرًا للتواصل الثقافي، موضحًا أن الجيزة تمتلك بنية سينمائية قوية تشمل مدينة الإنتاج الإعلامي، واستوديوهات السينما، والأكاديميات الفنية، وهو ما يجعلها ركيزة للقوة الناعمة المصرية، مشيرًا إلى أن الجيزة تكمل اليوم مسار مدينتي أسوان والقاهرة في الانضمام لشبكة اليونسكو لمدن الإبداع، مؤكدًا أن الإبداع المصري متجذر ومتواصل، وأن تنوع مدننا الثقافي يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية، لاسيما وأن الجيزة أيضًا ضمن مدن التعلم باليونسكو، تجسيدًا لالتزامها بالتنمية المستدامة القائمة على التعليم والثقافة والإبداع.

واختتم د.أيمن عاشور كلمته بتوجيه الشكر والتقدير لمحافظة الجيزة على جهدها المتميز في إعداد الملف، وللجنة الوطنية المصرية لليونسكو على دورها الفاعل في مراجعة الملفات وتزكية الأفضل منها، ولمنظمة اليونسكو على دعمها المستمر لشبكة مدن الإبداع، معربًا عن أمله في أن يكون انضمام الجيزة خطوة جديدة لتعزيز ريادة مصر الثقافية، ودعم الصناعات الإبداعية كركيزة للتنمية المستدامة، مؤكدًا التطلع إلى إدراج مزيد من المحافظات المصرية ضمن فئات شبكة مدن الإبداع بما يعكس تنوع الإبداع المصري، ويبرز الشخصية الثقافية لمصر عالميًّا.

ومن جانبها وجهت وزيرة التنمية المحلية خالص الشكر والتقدير لمنظمة اليونسكو على دورها الريادي في ترسيخ القيم الإنسانية، وتعزيز الحوار الثقافي وتكريس الثقافة والإبداع كقوة محركة للتنمية المستدامة على مستوى العالم، مشيرة إلى أن انضمام الجيزة إلى هذه الشبكة الدولية المرموقة يعد تكريمًا لمصر وثقافتها وإبداع أبنائها، كما يمثل اعترافًا عالميًا بمكانة الجيزة كمدينة نابضة بالحياة والإبداع، تمتلك تاريخًا عريقًا في صناعة السينما والفنون.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن انضمام الجيزة خطوة إستراتيجية نحو تعزيز مكانة مصر على خريطة الإبداع العالمية، وفرصة لبناء جسور جديدة من التعاون الثقافي والاقتصادي، وتبادل الخبرات والمشروعات، وإطلاق مبادرات مشتركة تسهم في تنمية الصناعات الإبداعية ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الجيزة كانت دومًا منارة للفن والإبداع وقلب صناعة السينما المصرية والعربية، بما تمتلكه من استوديوهات ومواقع تصوير شكلت ذاكرة الفن العربي لأكثر من قرن، وأسهمت في ترسيخ القوة الناعمة لمصر، مشيرة إلى أن انضمام الجيزة يأتي تتويجًا لمسيرة طويلة من العمل الجاد والإبداع، وجهود فريق متميز بالمحافظة بدعم من الوزارة وعدد من المؤسسات الفنية التي أسهمت في إعداد ملف يليق بمكانة المدينة وتاريخها الثقافي.

كما أعربت وزيرة التنمية المحلية عن اعتزازها بإنجاز محافظة الجيزة وانضمامها لشبكة المدن الإبداعية، مؤكدة أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لمسيرة بدأت منذ 2016 بانضمامها لشبكة التعلم لليونسكو، ويعكس اهتمام المحافظة بالتعليم والفن والإبداع، وأكدت دعم الوزارة الكامل لكل المبادرات التي تجسد رؤية "الجمهورية الجديدة" لبناء مدن أكثر استدامة وإنسانية ومشرقة.

ومن جانبه عبر م.عادل النجار عن فخره بانضمام محافظة الجيزة إلى شبكة المدن الإبداعية التابعة لليونسكو لعام 2025 في مجال صناعة الأفلام، مؤكدًا أن هذا الحدث يمثل لحظة فخر واعتزاز لكل أبناء الجيزة ومصر، لما يعكسه من تقدير عالمي للمكانة الثقافية والفنية العريقة التي تتمتع بها المحافظة، بما تمتلكه من إرث حضاري وتاريخي فريد وإسهامات مؤثرة في صناعة السينما والفنون.

وأوضح محافظ الجيزة أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لجهود الدولة المصرية في دعم الإبداع كأحد محركات التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو تعزيز الهوية الثقافية المصرية والانفتاح على التجارب الدولية في مجالات الثقافة والفنون، بما يسهم في تعزيز دور مصر الريادي على الساحة العالمية مضيفًا أن انضمام الجيزة إلى شبكة تضم أكثر من 350 مدينة حول العالم يمثل خطوة إستراتيجية لترسيخ مكانتها على خريطة الإبداع العالمي، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الدولي في مجالات الإنتاج السينمائي والتبادل الثقافي وتطوير الكوادر الشابة في الفنون البصرية والإعلامية.

كما أعرب محافظ الجيزة عن خالص شكره وتقديره لكل من د.محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود.منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على دعمهما المتواصل وجهودهما المتميزة في تعزيز ملف ترشح المحافظة لشبكة المدن الإبداعية لليونسكو، وما قدماه من إسهامات فاعلة في تنمية القطاع الثقافي والفني، مؤكدًا أن انضمام الجيزة للشبكة يسهم في دعم الصناعات الثقافية والفنية وإبراز المقومات الحضارية والبيئية الفريدة التي تعكس تاريخ المدينة العريق الممتد عبر آلاف السنين.

وعلى هامش الفعالية، تم تكريم جميع أعضاء فريق العمل الذين أسهموا في إعداد ملف ترشح محافظة الجيزة لشبكة المدن الإبداعية، تقديرًا لجهودهم المتميزة وإسهاماتهم الفاعلة.

شهد الفعالية كل من د.محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وا.هند عبدالحليم، وأ.إبراهيم الشهابي نائبي محافظ الجيزة، والسفير حسام القاويش مساعد وزيرة التنمية المحلية للتعاون الدولي، ود.أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ود.هالة عبد الجواد مساعد الأمين العام لشئون اليونسكو، وأ.غادة إسماعيل مدير ادارة الثقافة باللجنة الوطنية المصرية باليونسكو.