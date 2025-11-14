محافظ المنوفية يحيل واقعة فساد بإحدى الوحدات القروية بتلا للنيابة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصول جثامين 15 شهيدًا إلى غزة ضمن صفقة تبادل الجثامين مع إسرائيل
حكم إثبات النسب بـDnA .. العلماء: الطفل المولود من علاقة غير شرعية يُنسَب لأمه فقط
بيطري القليوبية يواصل تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
موعد صلاة الجمعة.. اعرف التوقيت الصحيح للصلوات الخمس
عمر خيرت.. مفاجأة مهرجان «صدى الأهرامات»
محافظ جنوب سيناء يشهد حفل زفاف بدوي جماعي بوادي مجيرح بمدينة دهب
مهدد بالغياب عن افتتاح كأس العالم.. عقوبة قاسية تنتظر رونالدو
قصة أول طفل في العالم يولد بمساعدة الذكاء الاصطناعي.. الروبوت نفذ العملية وفق 23 خطوة مبرمجة
وزير الصحة: نقل الطبيب المصاب بطلق ناري طائش إلى معهد ناصر
الاحتلال يسلم جثامين 15 شهيدا ضمن صفقة تبادل الأسرى
كيفية استخراج الملصق الإلكتروني 2025
خلصوا عليها في رمضان .. تفاصيل مثيرة في جريمة فتاة البرميل
محافظات

أحال اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة فساد جديدة للنيابة العامة لإعمال شئونها بشأن وجود شبهة تزوير في استصدار عدد من ملفات تراخيص البناء بإحدى الوحدات القروية التابعة لمركز ومدينة تلا بالمخالفة للقانون ، كما قرر المحافظ بوقف التعامل على تلك التراخيص المشار إليها لحين انتهاء التحقيقات 

جاء ذلك بناءً على مذكرة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا ، والإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة ، حيث تبين من خلال التحقيقات قيام المختصين بالتلاعب في إستصدار 6 رخص بناء من خلال تزوير التوقيعات لاكساب مركزاً وحقاً قانونياً لمنتفعيها بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون ، الأمر الذي يعد جريمة تزوير في محررات رسمية ترتب عليها الإضرار العمدي للمال العام وضياع حقوق الدولة .

أكد محافظ المنوفية حرصه على مكافحة أوجه الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظاً على حقوق المواطنين ، مشيرا إلى أنه لن  يتم التهاون مع من يعبثون بمحررات رسمية بقصد إدخال الغش والتدليس ومحاولة تحقيق الاستفادة منها بطرق غير شرعية .

