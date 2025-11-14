محافظ المنوفية يحيل واقعة فساد بإحدى الوحدات القروية بتلا للنيابة

أحال اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة فساد جديدة للنيابة العامة لإعمال شئونها بشأن وجود شبهة تزوير في استصدار عدد من ملفات تراخيص البناء بإحدى الوحدات القروية التابعة لمركز ومدينة تلا بالمخالفة للقانون ، كما قرر المحافظ بوقف التعامل على تلك التراخيص المشار إليها لحين انتهاء التحقيقات

جاء ذلك بناءً على مذكرة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا ، والإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة ، حيث تبين من خلال التحقيقات قيام المختصين بالتلاعب في إستصدار 6 رخص بناء من خلال تزوير التوقيعات لاكساب مركزاً وحقاً قانونياً لمنتفعيها بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون ، الأمر الذي يعد جريمة تزوير في محررات رسمية ترتب عليها الإضرار العمدي للمال العام وضياع حقوق الدولة .

أكد محافظ المنوفية حرصه على مكافحة أوجه الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظاً على حقوق المواطنين ، مشيرا إلى أنه لن يتم التهاون مع من يعبثون بمحررات رسمية بقصد إدخال الغش والتدليس ومحاولة تحقيق الاستفادة منها بطرق غير شرعية .