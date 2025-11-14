موعد أذان الظهر .. اعرف توقيت صلاة الجمعة والصلوات الخمس اليوم

موعد أذان الظهر .. كثر البحث عنه خلال الساعات الأخيرة، حيث يحرص المسلمون على معرفة التوقيت الصحيح للصلاة لكى لا يتأخروا عن صلاة الجمعة، لذلك سوف نوضح لكم مواقيت الصلاة اليوم فى السطور القادمة.



مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاة الظهر:

١١:٣٩ ص

صلاة العَصر

٢:٣٩ م

صلاة المَغرب

٤:٥٩ م

صلاة العشاء

٦:١٩ م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية



صلاة الفجْر

٤:٥٦ ص

الشروق

٦:٢٧ ص

صلاة الظُّهْر

١١:٤٥ ص

صلاة العَصر

٢:٤٢ م

صلاة المَغرب

٥:٠٣ م

صلاة العِشاء

٦:٢٤ م



مواقيت الصلاة فى الجيزة

صلاة الفجْر

٤:٥١ ص

الشروق

٦:٢١ ص



صلاة الظُّهْر

١١:٤١ ص



صلاة العَصر

٢:٤٠ م



صلاة المَغرب

٥:٠٠ م



صلاة العِشاء

٦:٢١ م

خطبة الجمعة اليوم فى المساجد:

يؤدي الأئمة اليوم 14 من نوفمبر 2025م، الموافق 23 من جمادى الأولى 1447ه، خطبة الجمعة فى المساجد تحت عنوان: ميزانُ الشَّرِيعةِ فِي النَّوايَا: لَا تَفتيشَ ولَا اتِّهام (هَلّا شَقَقْتَ عَن قَلْبِهِ؟).

وأوضحت الأوقاف إن الهدف من هذه الخطبة هو إبراز مكانة الرحمة التي دعا إليها الإسلام، وبيان منهجه في صون حقوق الإنسان والتعامل مع الناس بروح التسامح بعيدًا عن مظاهر التشدد أو التعصب.

وأكدت انه خطبة اليوم تحث على أهمية عدم الحكم على الناس من الهيئة الخارجية، أو عن طريق مشاهدة الأفعال دون أن يعرف المسلم نية من يفعل هذا، فقد يظن بعض الأشخاص أن شخصا ما يفعل عملا رياء أو سمعة، بينما هو يفعله لوجه الله؛ وبالتالي يكون قد ظلمه، وبخس حقه.

وأوضحت أن اختيار هذا الموضوع يأتي في إطار جهودها المستمرة لترسيخ المفاهيم الدينية الصحيحة ونشر قيم التعايش والاحترام المتبادل، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية أرست مبادئ إنسانية راسخة تقوم على العدل وحفظ الكرامة الإنسانية دون تمييز.

كما أعلنت الأوقاف أن الخطبة الثانية ضمن سلسلة «صحح مفاهيمك» ستكون بعنوان «خطورة الرشوة»، في خطوة تهدف إلى معالجة القضايا الأخلاقية والسلوكية التي تؤثر سلبًا على المجتمع وقيمه وتماسكه.