استمرار جهود النظافة بمدينة رأس غارب لرفع كفاءة القطاعات الخدمية

تواصل مدينة رأس غارب أعمال النظافة اليومية بمختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء محمد صلاح الدين رئيس المدينة، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تحسين المظهر الحضاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس المدينة أن فرق النظافة تعمل على مدار اليوم لرفع التراكمات وتفريغ صناديق القمامة، إلى جانب مسح الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، بما يضمن توفير بيئة آمنة وصحية للسكان والزائرين.

وتواصل الأجهزة التنفيذية برأس غارب جهودها لتعزيز مستوى الخدمات في مختلف القطاعات الخدمية، في إطار حرص المدينة على الارتقاء بجودة الحياة وتحسين المرافق العامة داخل نطاقها.