تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود تزامنًا مع محاكمة المتهم بالتعدي على تلميذ دمنهور

شهد محيط محكمة جنايات إيتاي البارود الابتدائية بمحافظة البحيرة، صباح اليوم السبت، 15 نوفمبر، والمنعقدة بداخلها محكمة جنايات مستأنف دمنهور، تشديدات أمنية مكثفة، تزامنًا مع انعقاد سادس جلسات محاكمة المتهم بالتعدي على الصغير ياسين تلميذ مدرسة خاصة بدمنهور.

وانتشر عدد كبير من قوات الشرطة حول المحكمة وداخلها لتأمين الجلسة، حيث جرى الدفع بتشكيلات أمنية، مع فرض كردون أمني على بوابات المحكمة ومحيطها لمنع أي تزاحم وضمان سير الجلسة في أجواء هادئة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الحرص على تأمين جميع أطراف القضية، وضمان انتظام سير الجلسة دون أي معوقات، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي تحظى به القضية من جانب الرأي العام.

وتعقد الجلسة اليوم لاستكمال نظر محاكمة المتهم صبري. ك. ج. ا، 79 عامًا، مراقب مالي بمطرانية البحيرة، والمتهم بهتك عرض الصغير ياسين، داخل المدرسة، وسط متابعة دقيقة من النيابة العامة والدفاع.