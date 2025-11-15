مبادرة "مصر في عيونا" تحصل جنوب سيناء لتقديم خدمات مجانية

انطلقت فعاليات مبادرة "مصر في عيونا" لليوم الثاني على التوالي بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، لمكافحة مسببات العمي وضعف الأبصار.



وقال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، إنه جاري تفعيل المبادرة على ارض جنوب سيناء تفعيلا لمشروع مكافحة مسببات العمي وضعف الأبصار، برعاية شركة تنمية الريف المصري، مشيرا إلى أن المبادرة تتضمن إجراء الفحوصات الطبية وصرف الأدوية و عمل النظارات الطبية للحالات المستحقة، وإجراء العمليات الجراحية للمستفيدين الأكثر احتياجاً بالمجان.



واوضح وكيل وزارة الصحة في تصريح اليوم، أنه يجري خلال المبادرة تقديم كافة صور الدعم الطبي اللازم، مما يسهم في التعزيز من جودة الحياة، و تحسين مستوى الرعاية الصحية فى مناطق الريف المصري الجديد، و تيسير وصول الخدمات العلاجية المتنوعة و المجانية للمنتفعين ايمانا بأن الرعاية الصحية تعد جزءا لا يتجزأ من تنمية مجتمعات الريف المصرى الجديد وذلك تحت مظلة المشروع القومى لإستصلاح و استزراع و تنمية المليون و نصف المليون فدان.



وأكد أن الخدمات مستمرة على مدار اليوم، لاستفادة أكبر عدد ممكن من مواطني محافظة سيناء، وذلك في إطار التوسع المستمر لمبادرة "مصر في عيونا" لمكافحة مسببات العمى وضعف الإبصار، خاصة أن القائمين على المبادرة يسعون لإعادة البصر والأمل لكل مستحق، مقدما الشكر لكل من ساهم ويدعم استمرار هذه المبادرة الإنسانية .