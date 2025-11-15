قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل السحر اتفك؟.. مآسي حورية فرغلي قبل الاستعداد للزواج.. فقدت خطيبها وحُرمت من الإنجاب
أسعار كروت الشحن فودافون وأورنج واتصالات و we.. حقيقة الزيادة
الخارجية: إنقاذ 3 مصريين في منطقة حدودية بين تركيا واليونان
قضية جديدة.. فيريرا يطالب الزمالك رسميًا بمستحقاته قبل اللجوء لـ فيفا
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 15-11-2025
نيويورك تايمز: توقعات بصفقة عقارية كبرى في الدرعية بين السعودية وترامب
الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط متجهة إلى سنغافورة
الرئيس السيسي يوجه بتكثيف الجهود لتوسيع نطاق الاستكشافات البرية والبحرية للغاز والبترول
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم: أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار على هذه المناطق
الأغرب من نوعها.. مرشح بجنوب سيناء يبدأ حملته الإنتخابية للبرلمان من أعماق البحر بدهب
الرئيس السيسي: ضرورة توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين
كان سندي ..شقيقة إسماعيل الليثي تكشف اللحظات الأخيرة ومعاناتها
محافظات

مبادرة "مصر في عيونا" تحصل جنوب سيناء لتقديم خدمات مجانية

المبادرة بطور سيناء
المبادرة بطور سيناء
ايمن محمد

انطلقت فعاليات مبادرة "مصر في عيونا" لليوم الثاني على التوالي بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، لمكافحة مسببات العمي وضعف الأبصار.


وقال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، إنه جاري تفعيل المبادرة على ارض جنوب سيناء تفعيلا لمشروع مكافحة مسببات العمي وضعف الأبصار، برعاية شركة تنمية الريف المصري، مشيرا إلى أن المبادرة تتضمن إجراء الفحوصات الطبية وصرف الأدوية و عمل النظارات الطبية للحالات المستحقة، وإجراء العمليات الجراحية للمستفيدين الأكثر احتياجاً بالمجان.


واوضح وكيل وزارة الصحة في تصريح اليوم، أنه يجري خلال المبادرة تقديم كافة صور الدعم الطبي اللازم، مما يسهم في التعزيز من جودة الحياة، و تحسين مستوى الرعاية الصحية فى مناطق الريف المصري الجديد، و تيسير وصول الخدمات العلاجية المتنوعة و المجانية للمنتفعين ايمانا بأن الرعاية الصحية تعد جزءا لا يتجزأ من تنمية مجتمعات الريف المصرى الجديد وذلك تحت مظلة المشروع القومى لإستصلاح و استزراع و تنمية المليون و نصف المليون فدان.


وأكد أن الخدمات مستمرة على مدار اليوم، لاستفادة أكبر عدد ممكن من مواطني محافظة سيناء، وذلك في إطار التوسع المستمر لمبادرة "مصر في عيونا" لمكافحة مسببات العمى وضعف الإبصار، خاصة أن القائمين على المبادرة يسعون لإعادة البصر والأمل لكل مستحق، مقدما الشكر لكل من ساهم ويدعم استمرار هذه المبادرة الإنسانية.

جنوب سيناء مكافحة ضعف الأبصار طور سيناء

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكشف سبب عدم إذاعة حلقة عبد اللّٰه رشدي

احمد سعد

على طريق السخنة.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة شقيقه أحمد بعد الحادث

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

كروت الشحن

حقيقة رفع أسعار كروت شحن المحمول.. شعبة الاتصالات تعلن مفاجأة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

زواج سلمي الشيمي

سلمى الشيمي تعلن عقد قرانها وتخفي وجه العريس | صور

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

شعار وزارة قطاع الأعمال العام

بـ40 مليون دولار.. قطاع الأعمال: شركة تابعة للقابضة للتشييد تفوز بمشروع في العراق

التخطيط

التخطيط: تقوم بتعزيز قدرات المختصين بكافة الوزارات والجهات

ذهب

شعبة الذهب: 2.3% مكاسب أسبوعية للمعدن النفس في مصر

هل السحر اتفك؟.. مآسي حورية فرغلي قبل الاستعداد للزواج.. فقدت خطيبها وحُرمت من الإنجاب

حورية فرغلي
حورية فرغلي
حورية فرغلي

بعد التخفيضات.. ارخص 5 سيارات موديل 2026 في مصر ‏

ارخص 5 سيارات
ارخص 5 سيارات
ارخص 5 سيارات

إيهاب توفيق يحيي حفلا جماهيريا كامل العدد في مدينتي.. صور

حفل إيهاب توفيق
حفل إيهاب توفيق
حفل إيهاب توفيق

مبيعات السيارات الكهربائية تزدهر عالميًا مع انهيار السوق الأمريكية

مبيعات السيارات
مبيعات السيارات
مبيعات السيارات

ازمة دينا الشربيني

القناة تتبرأ ومروة صبري تحذف الفيديوهات .. تطورات أزمة دينا الشربيني

