ضحايا الإقليمي.. فرحة بين أهالي كفر السنابسة بعد تأييد حكم الحبس 15 عاما لسائق التريلا| صور

سادت حالة من الفرحة بين اهالي فتيات كفر السنابسة ضحايا الطريق الاقليمي عقب تأييد حكم حبس سائق التريلا المتسبب في مصرع بناتهم في حادث علي الطريق الاقليمي.

جاء ذلك بعد قرار محكمة مستانف شبين الكوم والمنعقدة بمحكمة وادي النطرون بتأييد حكم حبس سائق التريلا 15 عاما وسائق السيارة 5 سنوات.

وأكد أهالي فتيات كفر السنابسة، أن الحكم “ برد نارهم” بعد وفاة بناتهم الـ 19 وسائق الميكروباص.

وتابع الأهالي أنه كان لديهم تخوف بتخفيف الحكم في الاستئناف ولكن سادت حالة من الارتياح بتأييد حكم حبس سائق التريلا.

وشهد أغسطس الماضي، واقعة مصرع 19 فتاة وشاب من أبناء قرية كفر السنابسة علي الطريق الإقليمي أثناء توجههم الي عملهم في محطة تصدير العنب بمدينة السادات حيث اصطدمت بهم سيارة تريلا مما ادي الي مصرع الفتيات في مشاهد أحزنت الجميع.

وقضت محكمة جنايات شبين الكوم بحبس سائق التريلا 15عاما وصاحب السيارة 5 سنوات مع تغريمهم 80 الف جنيها لصالح الطريق الاقليمي.