دفاع متهم في قضية تصنيع المخدرات أمام المحكمة: تفريغ كاميرات المراقبة سيقلب الموازين

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، إلى طلبات دفاع أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بتصنيع المواد المخدرة وآخرين والمتهم فيها المذيعة سارة خليفة بالتجمع.

وطلب دفاع أحد المتهمين بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة أمام المنيا رقم واحد في التجمع محل الضبط والاخبار في القضية، مؤكدا أن تفريغ الكاميرات سوف يسبب مفاجآت في القضية.

وتمسك دفاع المتهم الثامن عشر أمام محكمة جنايات القاهرة، بالطلبات الواردة في محضر الجلسة الماضية والتي صرحت بها المحكمة.

وطلب دفاع سارة خليفة من المحكمة، الاستعلام عن المكالمات الواردة في النطاق الجغرافي مع موكلتي، والاطلاع على تقرير الطب الشرعي الخاص، كما، تمسك الدفاع بكافة طلباته في الجلسات الماضية.



وطلب دفاع سارة خليفة الاطلاع على دفتر أحوال إدارة مكافحة المخدرات، باعتباره مستندًا جوهريًا في كشف ملابسات الواقعة.

وأكد الدفاع أن مراجعة الدفتر قد تُظهر تفاصيل مهمة حول توقيتات الضبط والتحركات الأمنية، ما قد يغيّر مسار القضية.

طلب المتهم الـ22 في قضية المخدرات الكبرى المتهم بها المنتجة سارة خليفة و27 آخرين لاتهامهم بجلب وتنصيع والاتجار بالمواد المخدرة، من هيئة المحكمة السماح له بالتحدث.

وقال المتهم لرئيس هيئة المحكمة، "ياريس أنا بطلب من حضرتك تخرجني على ذمة القضية، أنا عندي 66 سنة وبعاني من امراض الضغط والسكر ومحتاج حد يساعدني".

ودخلت المتهمة سارة خليفة في حالة انهيار أثناء نظر محاكمتها أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة.

وطلب بضم التسجيلات المراقبة عن الشقة رقم واحد محل الإتهام وذلك لكون المتهم تم القبض عليه بتاريخ سابق على محضر الضبط وبدون إحراز.

وطلب محامي سارة خليفة، استدعاء شاهد الإثبات الأول لسؤاله عن كيفية تحرياتها وعن كيفية تكوين التشكيل العصابي في الخارج والداخل وكيف تأكد مجري التحريات من تلك المعلومات.

وطلب من المحكمة التصريح بمخاطبة مساعد وزير العدل بالتعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل وذلك بمخاطبة الجهات باستخراج شهادة من دولة الإمارات عن نشاط المتهمة سارة خليفة وعن استثمارها وارباحها ونشاطها.

وصمم محامي سارة خليفة على ما جاء بالطلبات في الجلسة الماضية والتي تخص استدعاء الرائد أحمد شوقي والنقيب طارق سليمان القائمين بضبط سارة خليفة.

وطلب للاستعلام من شركة فودافون عن النطاق الجغرافي للموكلته سارة خليفة.

قدم محامي المتهم الثالث للمحكمة مستندات تفيد بالتصريح بأمر المنع من السفر لموكله