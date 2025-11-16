احتفال إيبارشية هولندا باليوبيل الياقوتي لتأسيس كاتدرائية السيدة العذراء بأمستردام

احتفلت إيبارشية هولندا، باليوبيل الياقوتي (الأربعين عامًا) لتأسيس كاتدرائية السيدة العذراء بأمستردام، أولى الكنائس القبطية الأرثوذكسية في هولندا.

كاتدرائية العذراء بأمستردام

شارك في الاحتفال ممثلون عن الجامعات ووسائل الإعلام والكنائس المحلية والكنائس الشرقية والسلك الدبلوماسي، إلى جانب حضور سعادة سفير الفاتيكان المونسيونيير يان ماري سبيخ، والمونسيونيير يان هيندركس أسقف الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في أمستردام، والأب خيرارد ماتيسين الرئيس السابق لدير الرهبان البندكت، والأب تيو فان أدرخيم رئيس دير الفرنسيسكان، وكهنة الإيبارشية والخدام والشمامسة.

ومن المسؤولين المحليين شارك السيد هان تير هيخدا عمدة مدينة بوسوم.

افتتح نيافة الأنبا أرساني أسقف هولندا الحفل بالصلاة، وألقى كلمة عبّر فيها عن شكره لله على رعايته وخدمته الممتدة طوال العقود الماضية، مسترجعًا بدايات الخدمة في الكاتدرائية.

وقدّم شباب وخدام الكنيسة عرضًا باستخدام الوسائل الحديثة من أفلام وصور وعروض حيّة، استعرضوا خلاله أنشطة الإيبارشية وخدماتها في تأسيس الكنائس وخدمة الشماسية ومدارس الأحد ومؤتمرات الشباب والخدمات الاجتماعية في هولندا ومصر.

واختُتم الاحتفال بحفل استقبال للحضور والتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة المباركة.