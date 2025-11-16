قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد وفاة محمد صبري .. الغندور: «ما بنحسش بنعمة الناس اللي حوالينا إلا لما بيرحلوا»
ترامب يأمر برفع عقوبات تركيا بعد صفقة «إس-400» الروسية
قلب الزمالك حزين .. أحمد سليمان يتحدّث عن إرث ومحبة محمد صبري
نجم الزمالك: محمد صبري كان متواضعًا .. وهذا وقت التكاتف مع أسرته
أمطار وخيام ممزقة.. الدفاع المدني بغزة يحذر من تفاقم الكوارث بسبب السيول
دموع وفخر .. أبناء محمد صبري يروون ما قاله لهم قبل رحيله
قصة حب تنتهي في محكمة الأسرة.. والسبب: فتاة أخرى و«أوردر شحن» بالغلط
«كوليبالي» ينهار حزنًا : «خبر وفاة محمد صبري كسر قلبي»
تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات
كارثة بحرية في شمال غرب روسيا.. غرق سفينة وأخرى مفقودة والنيابة العامة تكشف التفاصيل
الرحيل المفاجئ صدمني.. كمال درويش يكشف كواليس الظهور الذي لم يتم لـ محمد صبري
حسام حسن أمام تحدٍ صعب.. محمد صلاح يغيب عن ودية كاب فيردي وسط أزمة غيابات بالجملة
أخبار البلد

احتفال إيبارشية هولندا باليوبيل الياقوتي لتأسيس كاتدرائية السيدة العذراء بأمستردام

اليوبيل الياقوتي لتأسيس كاتدرائية العذراء بأمستردام
اليوبيل الياقوتي لتأسيس كاتدرائية العذراء بأمستردام
ميرنا رزق

احتفلت إيبارشية هولندا، باليوبيل الياقوتي (الأربعين عامًا) لتأسيس كاتدرائية السيدة العذراء بأمستردام، أولى الكنائس القبطية الأرثوذكسية في هولندا.

كاتدرائية العذراء بأمستردام

شارك في الاحتفال ممثلون عن الجامعات ووسائل الإعلام والكنائس المحلية والكنائس الشرقية والسلك الدبلوماسي، إلى جانب حضور سعادة سفير الفاتيكان المونسيونيير يان ماري سبيخ، والمونسيونيير يان هيندركس أسقف الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في أمستردام، والأب خيرارد ماتيسين الرئيس السابق لدير الرهبان البندكت، والأب تيو فان أدرخيم رئيس دير الفرنسيسكان، وكهنة الإيبارشية والخدام والشمامسة.

ومن المسؤولين المحليين شارك السيد هان تير هيخدا عمدة مدينة بوسوم.

افتتح نيافة الأنبا أرساني أسقف هولندا الحفل بالصلاة، وألقى كلمة عبّر فيها عن شكره لله على رعايته وخدمته الممتدة طوال العقود الماضية، مسترجعًا بدايات الخدمة في الكاتدرائية.

وقدّم شباب وخدام الكنيسة عرضًا باستخدام الوسائل الحديثة من أفلام وصور وعروض حيّة، استعرضوا خلاله أنشطة الإيبارشية وخدماتها في تأسيس الكنائس وخدمة الشماسية ومدارس الأحد ومؤتمرات الشباب والخدمات الاجتماعية في هولندا ومصر.

واختُتم الاحتفال بحفل استقبال للحضور والتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة المباركة.

إيبارشية هولندا الكنائس القبطية الأرثوذكسية الفاتيكان الأنبا أرساني أسقف هولندا الكنيسة الكنيسة الكاثوليكية

