أخبار أسوان: إطلاق ماراثون للمشي.. والمحافظ يتابع لحالة الصحية لمُصابي حادث طلاب مهرجان الإسماعيلية بالطريق الصحراوي

نائب محافظ أسوان يعطى إشارة البدء لماراثون المشى الخيرى ..شاهد

فقد كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، نائبه المهندس عمرو لاشين بإعطاء إشارة البدء لفعاليات ماراثون المشى الخيرى التوعوى الذى نظمه " إتحاد شباب يدير شباب YLY " بالتعاون مع مؤسسة مجدى يعقوب للقلب.

وقد انطلق الماراثون من أمام ديوان عام المحافظة لمسافة 5 كم ، وسط مشاركة من الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، وزياد يس القائم بأعمال مديرية الشباب والرياضة ، وقيادات المديرية ، فضلاً عن 500 شاب وفتاة من مختلف المراحل العمرية يمثلون مراكز الشباب والأندية الرياضية والجامعة والكيانات الشبابية ومديرية التربية والتعليم .

ويأتى تنظيم الماراثون فى إطار دعم المبادرات الشبابية التى تستهدف تعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة الرياضة داخل المجتمع .

محافظ أسوان يتابع الحالة الصحية لمصابي انقلاب أتوبيس طلاب مهرجان الإسماعيلية

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على مدار الساعة التطورات الصحية لطلاب المحافظة ، والذين كانوا يشاركون فى فعاليات مهرجان الإسماعيلية ضمن الأسبوع الثقافى التاسع والثلاثون لأطفال المحافظات الحدودية بمشروع " أهل مصر " حيث تعرض الأتوبيس الذى كانوا يستقلونه لحادث إنقلاب بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة فى المسافة الواقعة بين مدينتى إسنا والسباعية بنطاق محافظة الأقصر نتيجة إنفجار الإطار الأمامى مما تسبب فى إختلال عجلة القيادة للسائق .

وقد أسفر الحادث عن إصابة 24 طالب وطالبة ، فضلاً مصرع مشرفة الرحلة داليا سليمان 50 عاماً ، والتلميذة سلوان محمود مرزوق 14 عام .

وأكد المحافظ على أنه تم التنسيق الكامل مع المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لتقديم الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين داخل مستشفى طيبة بإسنا .