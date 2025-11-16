قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الراتب يحسم وجهته.. «الغندور» يكشف: حمدان غير متمسك بالانتقال للزمالك خلال الشتاء
محادثة هاتفية «روسية – إسرائيلية» حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة
لم يحب الواسطة أبدًا.. نجل الراحل محمد صبري يكشف وصية والده
وداعًا نجم الزمالك السابق.. «طارق أضا» يسلط الضوء على إرث محمد صبري الكروي
بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025
العرابي: واشنطن مقتنعة أن اقتلاع حماس من غزة بشكل كامل غير ممكن
واتساب يُطلق ميزة جديدة للتواصل مع مستخدمي التطبيقات الأخرى عبر مُحادثات متداخلة وآمنة
مهلة 10 أيام.. فيريرا يُهدّد الزمالك بشكوى رسمية لـ «الفيفا» لهذا السبب
لم يحظ بالتكريم المناسب.. أحمد صالح: محمد صبري مخدش حقه وهو عايش
خبر من ذهب لعشاق ميسي .. بث مجاني من أبل للدوري الأمريكي
أخطاء في قراءة محمد أحمد حسن خلال دولة التلاوة.. فيديو
تريزيجيه: حياتي كلها كورة.. وقولتلهم لو مش هروح الأهلي مش هلعب
أخبار أسوان: إطلاق ماراثون للمشي.. والمحافظ يتابع لحالة الصحية لمُصابي حادث طلاب مهرجان الإسماعيلية بالطريق الصحراوي

محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها :

نائب محافظ أسوان يعطى إشارة البدء لماراثون المشى الخيرى ..شاهد

فقد كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، نائبه المهندس عمرو لاشين بإعطاء إشارة البدء لفعاليات ماراثون المشى الخيرى التوعوى الذى نظمه " إتحاد شباب يدير شباب YLY " بالتعاون مع مؤسسة مجدى يعقوب للقلب.

وقد انطلق الماراثون من أمام ديوان عام المحافظة لمسافة 5 كم ، وسط مشاركة من الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، وزياد يس القائم بأعمال مديرية الشباب والرياضة ، وقيادات المديرية ، فضلاً عن 500 شاب وفتاة من مختلف المراحل العمرية يمثلون مراكز الشباب والأندية الرياضية والجامعة والكيانات الشبابية ومديرية التربية والتعليم .

ويأتى تنظيم الماراثون فى إطار دعم المبادرات الشبابية التى تستهدف تعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة الرياضة داخل المجتمع .

محافظ أسوان يتابع الحالة الصحية لمصابي انقلاب أتوبيس طلاب مهرجان الإسماعيلية

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على مدار الساعة التطورات الصحية لطلاب المحافظة ، والذين كانوا يشاركون فى فعاليات مهرجان الإسماعيلية ضمن الأسبوع الثقافى التاسع والثلاثون لأطفال المحافظات الحدودية بمشروع " أهل مصر " حيث تعرض الأتوبيس الذى كانوا يستقلونه لحادث إنقلاب بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة فى المسافة الواقعة بين مدينتى إسنا والسباعية بنطاق محافظة الأقصر نتيجة إنفجار الإطار الأمامى مما تسبب فى إختلال عجلة القيادة للسائق .

وقد أسفر الحادث عن إصابة 24 طالب وطالبة ، فضلاً مصرع مشرفة الرحلة داليا سليمان 50 عاماً ، والتلميذة سلوان محمود مرزوق 14 عام .

وأكد المحافظ على أنه تم التنسيق الكامل مع المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لتقديم الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين داخل مستشفى طيبة بإسنا .

ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

أون لاين في دقائق.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

الأرصاد تحذر: فرص سقوط أمطار غدا على هذه المناطق

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 في مصر.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

عودة الأجواء الحارة .. حالة الطقس الأيام القادمة وتحذيرات من هذه الظاهرة

هبوط كبير.. مفاجأة في أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

خلوا بالكم .. جمال شعبان يكشف سبب وفاة الكابتن محمد صبري

لغز المكالمة الغامضة.. والدة مهندس الإسكندرية تكشف السر وراء مقتل ابنها

حودة بندق وتومي

«مزيكا صالونات» يعود بقوة.. حودة بندق وتومي يصنعان أغنية في 6 ساعات

نجوم الفن والإعلام يشاركون أحمد سالم احتفاله بعقد قرانه على رشا بدوي

درة تنطلق في تصوير "علي كلاي" استعدادًا لسباق رمضان 2026

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الباذنجان بانتظام؟.. فوائد مذهلة

أمراض خطيرة قد تصيبك بسبب الإفراط في تناول الطعام.. دراسة تحذر

أعراض وأمراض تستدعي التوقف عن شرب الشاي الأخضر فورًا

أطعمة تساعدك على الحصول على كلى نظيفة وسليمة وقوية.. أحرص عليها

القبض على المتهمين بترويج شائعة عن تزوير الانتخابات في المنيا | صور

إصابة مفاجئة في عينها.. ماذا حدث لآيتن عامر بتصوير “كلهم بيحبوا مودي”

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

