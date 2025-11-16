قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مستشفيات جامعة قناة السويس تطلق مؤتمر الجودة العالمي تحت شعار «اتحضر للأخضر»

رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية انجي هيبة

شهد الدكتور أحمد أنور عبدالغني عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية انطلاق فعاليات مؤتمر الجودة العالمي تحت شعار «اتحضّر للأخضر»، والذي استمرت أعماله لمدة ثلاثة أيام بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتنظيم وإشراف إدارة تحسين الجودة المستمر وسلامة المرضى برئاسة الدكتورة ولاء سالمان، وبحضور نخبة من القيادات الطبية والمتخصصين التنفيذيين.

وقد افتُتِح المؤتمر بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمات المنصة التي أكد خلالها الدكتور أحمد أنور عبدالغني تقديره للتعاون المثمر مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، موجهاً شكره إلى  الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، و الدكتور السيد العقدة عضو مجلس إدارتها، تقديراً لدعمهم المستمر للمستشفيات الجامعية وزيارات الدعم الفني التي أسهمت في حصول ثلاثة قطاعات طبية على الاعتماد، مع قرب اعتماد مركز أبو خليفة والمستشفى التعليمي والعيادات الخارجية خلال الفترة المقبلة.

كما أعلن عن تنسيقٍ مشترك مع الهيئة لإطلاق دبلومة مهنية جديدة تمثل إضافة نوعية لمنظومة تقديم الخدمة الصحية بالمستشفيات الجامعية لأهالي محافظة الإسماعيلية.

وأشادت الدكتورة مروة عرابي نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجهود إدارة الجودة المركزية، مؤكدة التغيير الملحوظ في ثقافة العاملين بالمستشفيات، سواء في المواقع الحاصلة على الاعتماد أو الجاري إعدادها للاعتماد. فيما شددت الأستاذة الدكتورة كريستين مؤنس مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية على أهمية حصول المنشآت الصحية على الاعتماد كخطوة أساسية تمكّنها لاحقاً من التقدم لشهادة التميز كمنشأة صديقة للبيئة، دعماً لسلامة المرضى وتعزيزاً لجودة الأداء. وأوضحت الدكتورة ولاء سالمان أن منهجية الـ Patient Tracer تمثل أداة رئيسية في تقييم كفاءة الخدمة الطبية وقياس الالتزام بالمعايير، إضافة إلى تحديد فرص التحسين داخل القطاع الصحي.

وانطلقت الجلسات العلمية لليوم الأول بعد الافتتاح، حيث تناولت محاضرات متخصصة شملت عرضاً لمس إيمان عبد الناصر حول دور المستشفيات الصديقة للبيئة في ترشيد استهلاك الطاقة، تلتها محاضرة للدكتورة هبة الله محمد علي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بعنوان «المستشفيات الخضراء… من المعايير إلى التطبيق»، ثم محاضرة للدكتورة ولاء سالمان حول تاريخ الجودة في الرعاية الصحية وتطور منظومة الإصحاح الصحي في مصر. واختُتِم اليوم الأول بجلسة نقاشية ناقشت حالة إكلينيكية من قسم القلب، مع استعراض سبل تطبيق معايير السلامة وفق متطلبات GAHAR.

وشهد اليوم الثاني تنوعاً في الموضوعات، حيث قدّمت الدكتورة آيات زكريا عبد العزيز رئيس قسم الجودة بمركز طب الأسرة الرئيسي محاضرة حول الأخطاء الدوائية القابلة للمنع، تلتها محاضرة للدكتورة ولاء سالمان بعنوان «الأخطاء الطبية بين التفادي والمساءلة»، ثم محاضرة لمس علا رئيس وحدة تحسين الجودة حول آليات تقارير الحوادث. كما ضم اليوم جلسة حوارية تناولت كيفية تحويل معايير الجودة إلى خطوات عملية داخل المستشفيات، إضافة إلى ورش عمل مخصصة لأدوات ومنهجيات تحسين الجودة المستمر وتعزيز سلامة المرضى.

أما اليوم الثالث فقد خُصص للورش التطبيقية التي شملت ورشة متقدمة حول كتابة السياسات والبروتوكولات العلاجية، وأخرى لتحليل الأسباب الجذرية للحوادث الطبية وفق نموذج SWISS–ICEBERG MODEL، إلى جانب لقاءات تفاعلية أجرتها مس حنان خير منسق عام الجودة ورئيس وحدة الاعتماد مع الحضور لرصد انطباعاتهم وتقييمهم لفعاليات المؤتمر. وفي ختام البرنامج، تم تكريم ثلاثة من المشاركين الأكثر تميزاً وتفاعلاً خلال جلسات المؤتمر.

وجاء مؤتمر الجودة العالمي هذا العام ليعكس التزام مستشفيات جامعة قناة السويس بالمضي نحو مستقبل صحي أكثر أماناً واستدامة، عبر ترسيخ ثقافة الجودة، وتطبيق المعايير الدولية، وتعزيز دور المؤسسات الصحية في التحول نحو منشآت خضراء تتوافق مع متطلبات الرعاية الصحية الحديثة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

