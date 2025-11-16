انعقاد المؤتمر الأول للاتحادات الطلابية بجنوب سيناء

​نظّمت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء المؤتمر الأول للاتحادات الطلابية على مستوى المديرية للمرحلتين الإعدادية والثانوية للعام الدراسي 2025-2026 جرى المؤتمر بعد ظهر اليوم الأحد الموافق 16 نوفمبر الجاري، بمسرح مديرية التربية والتعليم في مدرسة طور سيناء الثانوية الصناعية.

​عُقد المؤتمر تحت رعاية عادل عتلم، الرائد العام لاتحاد طلاب المديرية ومدير المديرية، وعصام رجب، الرائد العام للمرحلة الإعدادية ومدير التعليم العام.

شهد الحفل حضور سامي الجندي، الرائد العام للمرحلة الابتدائية ومدير الشؤون التنفيذية، ومحمد ثابت، الموجه العام للتربية الاجتماعية، إضافة إلى المهندس مصطفى زرد، رئيس مجلس الأمناء على مستوى المحافظة، ومحمود العبد، مدير العلاقات العامة بالمديرية، وعدد من القيادات التعليمية وممثلي مجلس الأمناء والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين.

​قام توجيه عام التربية الاجتماعية بتنفيذ المؤتمر، تحت إشراف اللجنة المنظمة التي ضمت هدى عبده محمد، وناصر يوسف عبد الرازق، ومحمد السيد ذكي، ومحمود خيري. كما تابعت العملية الانتخابية لجنة مشكّلة ضمت أحمد عبد العزيز، مدير المتابعة الفنية بالمديرية، وعايدة صابر، ممثل الشؤون القانونية.

​أسفرت الانتخابات عن النتائج التالية:

​المرحلة الثانوية

​أشرفت على الانتخابات لجنة ثلاثية من الطلاب هم ريم حسن سالم، وأحمد عابدين أحمد، ومحمد سامح عبد المنصف. وقد فاز بالقيادة الطلابية:

​الأمين: خديجة محمد هلال (مدرسة الزهور الثانوية بنات).

​الأمين المساعد: أحمد إبراهيم فتحي (مدرسة محمود ناجي الثانوية العسكرية).

​مقرر اللجنة الاجتماعية: حبيبة عادل مرتضى (مدرسة أبو زنيمة الثانوية).

​مقرر اللجنة الرياضية: عمر محمد سعد (إدارة شرم الشيخ).

​مقرر اللجنة الفنية (فاز بالضم): علي محمد بدر (إدارة رأس سدر).

​مقرر اللجنة الثقافية (فاز بالضم): أحمد عابدين أحمد (مدرسة أبو زنيمة الثانوية).

​المرحلة الإعدادية

​أجريت الانتخابات على يد لجنة ثلاثية ضمت الطلاب مريم ياسر زكريا، وسمية صالح مرجان، ومحمد سالم حسين. وجاءت نتائجها كالتالي:

​الأمين: محمد سامح عبد المنصف (مدرسة رفاعة الطهطاوي الإعدادية بالطور).

​الأمين المساعد: سارة حمادة محمد (مدرسة عمرو شكري الإعدادية بنات بالطور).

​المقرر الديني والثقافي (فاز بالضم): كلارا أشرف منير (إدارة شرم الشيخ).

​مقرر اللجنة العلمية: محمد مراد محمود (إدارة شرم الشيخ).

​مقرر اللجنة الرياضية: عمار عبد الله قاسم (مدرسة الفريق فؤاد غالي بأبو زنيمة).

​مقرر اللجنة الفنية (فاز بالضم): يوسف أحمد عبد النبي (مدرسة طه حسين الإعدادية بالطور).

​مقرر اللجنة الاجتماعية: نور هاني عبد المطلب (مدرسة أبو رديس الإعدادية).

​أكد مدير المديرية، في كلمته، على حرص المديرية على دعم القيادة الطلابية وتفعيل دور الاتحادات في تنمية الطلاب وتعزيز قيم الانتماء والمسؤولية. وأضاف أن هناك خطة تشمل تنفيذ برامج خدمية وثقافية ورياضية تُعزز شخصية الطلاب وتنمي مهاراتهم القيادية، مقدماً التهنئة للطلاب الفائزين.

​من جهتهم، أعرب الطلاب المنتخبون عن تقديرهم للثقة الممنوحة لهم، مؤكدين التزامهم بتمثيل زملائهم والعمل على الارتقاء بالأنشطة الطلابية داخل مدارس المحافظة.

