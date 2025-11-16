قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيراميدز يقدم عرضًا ماديًا إلى آليو ديانج.. تفاصيل
الألسكو تطالب بتحرك عاجل لدعم الطلاب والمعلمين في الأراضي المحتلة
«أهلي 2005» يفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة في دوري الجمهورية للشباب
الرئيس السيسي: الدولة عملت على تعظيم مواردها من قطاعات السكة الحديد والطرق والمحاور
المقدم 200 ألف.. رابط تحميل كراسة شروط شقق الإسكان الفاخر2025
في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا.. الذكاء الاصطناعي يفرض واقعًا جديدًا للأمن السيبراني
قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟
وزير الخارجية يستقبل نظيره التشادي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية
تعيين الدكتور أحمد عبد العزيز نائبًا لرئيس هيئة الرقابة المالية.. تفاصيل
محامي المذيعة سارة خليفة يسلم ضابط التحريات أمام المحكمة صورا خاصة لموكلته
أذكار المساء يعد صلاة المغرب.. أفضل 7 دعوات تجلب الخير كله
اخرسي يا حشرية.. خناقة بين بسمة وهبة ومايا دياب بسبب دينا الشربيني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انعقاد المؤتمر الأول للاتحادات الطلابية بجنوب سيناء

اتحاد طلاب جنوب سيناء
اتحاد طلاب جنوب سيناء
ايمن محمد

​نظّمت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء المؤتمر الأول للاتحادات الطلابية على مستوى المديرية للمرحلتين الإعدادية والثانوية للعام الدراسي 2025-2026 جرى المؤتمر بعد ظهر اليوم الأحد الموافق 16 نوفمبر الجاري، بمسرح مديرية التربية والتعليم في مدرسة طور سيناء الثانوية الصناعية.

​عُقد المؤتمر تحت رعاية عادل عتلم، الرائد العام لاتحاد طلاب المديرية ومدير المديرية، وعصام رجب، الرائد العام للمرحلة الإعدادية ومدير التعليم العام.

شهد الحفل حضور سامي الجندي، الرائد العام للمرحلة الابتدائية ومدير الشؤون التنفيذية، ومحمد ثابت، الموجه العام للتربية الاجتماعية، إضافة إلى المهندس مصطفى زرد، رئيس مجلس الأمناء على مستوى المحافظة، ومحمود العبد، مدير العلاقات العامة بالمديرية، وعدد من القيادات التعليمية وممثلي مجلس الأمناء والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين.
​قام توجيه عام التربية الاجتماعية بتنفيذ المؤتمر، تحت إشراف اللجنة المنظمة التي ضمت هدى عبده محمد، وناصر يوسف عبد الرازق، ومحمد السيد ذكي، ومحمود خيري. كما تابعت العملية الانتخابية لجنة مشكّلة ضمت أحمد عبد العزيز، مدير المتابعة الفنية بالمديرية، وعايدة صابر، ممثل الشؤون القانونية.
​أسفرت الانتخابات عن النتائج التالية:
​المرحلة الثانوية
​أشرفت على الانتخابات لجنة ثلاثية من الطلاب هم ريم حسن سالم، وأحمد عابدين أحمد، ومحمد سامح عبد المنصف. وقد فاز بالقيادة الطلابية:
​الأمين: خديجة محمد هلال (مدرسة الزهور الثانوية بنات).
​الأمين المساعد: أحمد إبراهيم فتحي (مدرسة محمود ناجي الثانوية العسكرية).
​مقرر اللجنة الاجتماعية: حبيبة عادل مرتضى (مدرسة أبو زنيمة الثانوية).
​مقرر اللجنة الرياضية: عمر محمد سعد (إدارة شرم الشيخ).
​مقرر اللجنة الفنية (فاز بالضم): علي محمد بدر (إدارة رأس سدر).
​مقرر اللجنة الثقافية (فاز بالضم): أحمد عابدين أحمد (مدرسة أبو زنيمة الثانوية).
​المرحلة الإعدادية
​أجريت الانتخابات على يد لجنة ثلاثية ضمت الطلاب مريم ياسر زكريا، وسمية صالح مرجان، ومحمد سالم حسين. وجاءت نتائجها كالتالي:
​الأمين: محمد سامح عبد المنصف (مدرسة رفاعة الطهطاوي الإعدادية بالطور).
​الأمين المساعد: سارة حمادة محمد (مدرسة عمرو شكري الإعدادية بنات بالطور).
​المقرر الديني والثقافي (فاز بالضم): كلارا أشرف منير (إدارة شرم الشيخ).
​مقرر اللجنة العلمية: محمد مراد محمود (إدارة شرم الشيخ).
​مقرر اللجنة الرياضية: عمار عبد الله قاسم (مدرسة الفريق فؤاد غالي بأبو زنيمة).
​مقرر اللجنة الفنية (فاز بالضم): يوسف أحمد عبد النبي (مدرسة طه حسين الإعدادية بالطور).
​مقرر اللجنة الاجتماعية: نور هاني عبد المطلب (مدرسة أبو رديس الإعدادية).
​أكد مدير المديرية، في كلمته، على حرص المديرية على دعم القيادة الطلابية وتفعيل دور الاتحادات في تنمية الطلاب وتعزيز قيم الانتماء والمسؤولية. وأضاف أن هناك خطة تشمل تنفيذ برامج خدمية وثقافية ورياضية تُعزز شخصية الطلاب وتنمي مهاراتهم القيادية، مقدماً التهنئة للطلاب الفائزين.
​من جهتهم، أعرب الطلاب المنتخبون عن تقديرهم للثقة الممنوحة لهم، مؤكدين التزامهم بتمثيل زملائهم والعمل على الارتقاء بالأنشطة الطلابية داخل مدارس المحافظة.
 

جنوب سيناء اتحاد طلاب تنصيب الرائد العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

النادي الأهلي

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

وزيرة التضامن

قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟

أرشيفية

منع مسئول وآخرين من السفر والتحفظ على أموالهم لسرقة آثار متحف الحضارة

شيراز وحسام حبيب

اختارني وشاف قدراتي.. اللبنانية شيراز تكشف طبيعة علاقتها بـ حسام حبيب

نادي الزمالك

الموعد والملعب.. قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية

ترشيحاتنا

ماذا يقرأ في صلاة المغرب

ماذا يقرأ في كل ركعة في صلاة المغرب؟.. 22 سورة بعد الفاتحة

شيخ الأزهر

دخول قافلة بيت الزكاة الـ12 إلى أهالينا في غزة لإنقاذهم من البرد القارص

أمين البحوث الإسلاميَّة يتفقد منطقة وعظ أسيوط لمتابعة الأداء الدعوي وتعزيز تأثيره المجتمعي

أمين البحوث الإسلامية يتفقد وعظ أسيوط لمتابعة الأداء الدعوي وتأثيره المجتمعي

بالصور

مخرج فيلم "قمع" مارك أيمن: فكرة العمل جاءت نابعة من تجربة شخصية

المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم
طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم
طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل القرنبيط المقلى

من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى

10 أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال

أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال
أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال
أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال

فيديو

بسمه وهبه ومايا دياب ودينا الشربيني

اخرسي يا حشرية.. خناقة بين بسمة وهبة ومايا دياب بسبب دينا الشربيني

نفي

تزييف للحقائق.. مصدر أمني: عناصر الإرهابية تروج لوجود انتهاكات بانتخابات مجلس النواب

مرموش وخطيبته

من هي جوليان الجباس؟ مرموش يعود لمعسكر المنتخب بعد غياب بسبب خطوبته

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

المزيد