متحف شرم الشيخ يدعو الجمهور لـ حماية التراث وصون الآثار

دعا متحف شرم الشيخ، بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، للتفكير في أهمية حماية تراثنا الوطني وصون آثارنا من التهريب والضياع.

عرض متحف شرم الشيخ صور لمقتنيات فريدة من مقتنيات المتحف، وهي من القطع الأثرية المستردة التي عادت إلى أرض الوطن بعد رحلة طويلة، لتروي لنا قصة الصمود والحفاظ على الهوية المصرية.

متحف شرم الشيخ



يذكر أن المتحف أول متحف للآثار المِصرية بمحافظة جنوب سيناء، ويقع على مساحة 191 ألف متر مربع تقريباً، ويتكون من ثلاث قاعات للعرض المتحفي ومنطقة ترفيهية تضم مطاعم وكافيتريات.

ويتناول سيناريو العرض المتحفي له مفهوم "حب الحياة على أرض مصر " من خلال عرض مجموعة من الموضوعات التي تتناول الجانب الإنساني للحضارة المصرية وعلاقة المصري القديم بالحياة البرية والبيئة المحيطة به.



ومن أبرز تلك القطع؛ قطعة من الموزاييك من الإسكندرية تعود للقرن الرابع قبل الميلاد تمثل ايروس وهو يصطاد الغزلان، وتمثال للمعبودة (حتحور) رمز الجمال والحب والموسيقى عند المصريين القدماء، ومجموعة من تماثيل رائعة منها تمثال أبو الهول، ومجموعة من التماثيل والمومياوات للحيوانات المقدسة في مصر القديمة كالقطط والجعارين، بالاضافة إلى عدد من اللوحات تمثل الأسرة المصرية عبر العصور المصرية المختلفة.

